RTLup startet über DVB-T2 HD – Tele 5 stellt Verbreitung ein

Freenet TV hat den Sender RTLup in sein DVB-T2-HD-Portfolio aufgenommen. Tele 5 stellt derweil seine Verbreitung ein.

Ab sofort kann man RTLup über ein Freenet TV Abo empfangen, meldete Media Broadcast am Donnerstag. Damit seien jetzt mehr als 20 private Sender in dem Programmpaket über Antenne zu empfangen, kann man der aktuellen Pressemitteilung entnehmen. Sofern RTLup nicht automatisch in der Programmliste erscheint, soll ein Sendersuchlauf Abhilfe schaffen. Laut Media Broadcast bietet der TV-Spartensender RTLup eine Mischung aus RTL-Inhalten, Nostalgie, Tiersendungen, Comedy und Schlager-Highlights.

RTLup jetzt im Angebot von Freenet TV

Dazu Alicia Hellpoldt, Leiterin Freenet TV bei Media Broadcast: „RTLup ist eine perfekte Ergänzung für unser bisheriges Programmportfolio, um unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine noch größere Vielfalt zu bieten. Mit diesem Sender reisen die Kundinnen und Kunden in der Zeit zurück zu Serien wie ‚Mord ist ihr Hobby‘ und ‚Ritas Welt‘.“

Tele 5 stellt Verbreitung über DVB-T2 ein

Damit es über Antenne Platz für RTLup gibt, muss ein anderer Veranstalter gehen, schrieb derweil das Nachrichtenportal Satellifax am Donnerstag. Als Hintergrund nennt die Seite Frequenz-technische Gründe auf DVB-T2 HD. So soll Tele 5 seine Verbreitung über DVB-T2 eingestellt haben; außerdem soll der Nachrichtensender CNN jetzt nicht mehr über das Zusatzangebot Freenet TV Connect empfangbar sein, meldete Satellifax.

