Senderabschaltungen und Frequenzwechsel im Vodafone-Kabelnetz

Es gibt nicht nur neue Sender – unter anderem bei MagentaTV und Pluto TV – zu vermelden, manchmal verschwinden auch welche, oder wechseln die Frequenz: So geschehen kürzlich im Kabelnetz von Vodafone.

Es hat sich einiges getan im Vodafone Kabel in jüngster Zeit. Deswegen bietet DIGITAL FERNSEHEN an dieser Stelle einen kurzen Überblick:

So sind insgesamt drei Kanäle abgeschaltet worden, beziehungsweise nicht mehr länger zu empfangen. Dies betrifft zum einen die SD-Version von Arte. Die Sender-Variante ist laut Vodafone „auf Wunsch“ des Kultursenders seit 22. März nur noch in HD-Qualität im Kabelnetz vertreten. Ob und welcher Zusammenhang mit den Plänen von Arte, ab 2023 die Satellitenverbreitung in SD einzustellen, besteht, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht schlussendlich geklärt. Es scheint sich jedoch um eine Art Vorgriff zu handeln. Eine Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN in Straßburg läuft.

Bei Motorvision ist die Sachlage eindeutiger. Der Sender ist zum 1. April auch nicht mehr bei Vodafone West im Kabelnetz. Hintergrund ist laut Anbieter die letztjährige Umstellung im Pay-TV-Angebot. Aber auch auf der Vodafone-Kabel-Deutschland-Seite ist ein Sender-Abgang zu vermelden: MTV Hits ist hier seit 15. März nicht mehr länger verfügbar.

Sky One wechselt Sender-Platz in Vodafone-Kabelnetzen

Bei Sky One muss hingegen keine Abschaltung oder ähnliches befürchtet werden, schließlich ist Vodafone seit kurzem die erste Sky-externe Quelle, über die man den Kanal beziehen kann. Hier ist aber ein Frequenzwechsel im März vonstatten gegangen. So ist der Sender im Vodafone-Kabel-Deutschland-Gebiet mittlerweile auf Kanal S37 zu finden und im ehemaligen Unitymedia-Gebiet auf D162.

