Pluto TV: CBS News und weitere neue Sender bald verfügbar

Anzeige

Pluto TV startet laut eigenen Angaben mit neuen Sendern in den Mai, darunter mit dem Nachrichtensender „CBS News“.

Ab Mai sind bei Pluto TV die neuen Sender „CBS News“, „MTV Party“, „Hausmeister Krause“ und „Ein Engel auf Erden“ empfangbar. Mit „CBS News“ schafft der IPTV-Anbieter laut eigenen Angaben eine Heimat für alle, die internationale Nachrichten, das politische Geschehen in den USA, Diskussionen und Kommentare auch aus Deutschland ganz genau verfolgen wollen. Der Livestream in englischer Originalsprache soll allen Interessierten erlauben, ihren Wissenshorizont über die deutschsprachigen Nachrichten hinaus zu erweitern.

Wer lieber auf deutsche Ordnung und Sauberkeit setzt, ist im Kalker Weg 5 an der richtigen Adresse. „Hausmeister Krause“ und seine Familie nehmen das Publikum mit in den Dackelklub und die scheinbare Kölner Kleinbürgeridylle, kündigt Pluto TV an. Der eigens ins Leben gerufene Sender strahlt ab Mai rund um die Uhr alle Folgen der beliebten Serie aus.

Mit „Ein Engel auf Erden“ landet derweil ein Verstorbener als Engel auf Probe auf Pluto TV und hilft Menschen in Not. Der Serienklassiker bringt Schauspieler Michael Landon, der bereits Little Joe Cartwright in „Bonanza“ und Charles Ingalls in „Unsere kleine Farm“ spielte, zu Pluto TV.

Für alle, die es kaum erwarten können, loszuziehen und zu feiern, hält „MTV Party“ zudem den ganzen Tag über die größten Partyhits bereit. Abends gibt es Inspiration für die Partyplanung mit MTV Serienhits wie „My Super Sweet 16“, „Lindsay Lohans Beach Club“ oder „Geordie Shore: Big Birthday Battle“.

Einen Überblick über die neuen Sender im April gibt es hier.

Text: Pluto TV/ Cookie Communications/ Redaktion: JN