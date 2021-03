Anzeige

Wie von DIGITAL FERNSEHEN bereits Anfang 2021 angekündigt, gibt es dieses Jahr ganze fünf neue Sender bei Sky.

Seit Freitag ist der erste Kandidat bereits abgehakt. Denn gestern ist Sky Sport F1 offiziell auf Sendung gegangen (Hier nähere Informationen zum Sendeplan am Wochenende). Außerdem schon mit konkreten Sendestart ausgestattet: Sky Comedy und Sky Crime. Ab 1. April sind die beiden neuen Kanäle linear und on demand verfügbar.

Sky Comedy und Sky Crime starten zum 1. April

Zum Inhalt der beiden nächsten neuen Sky-Sender: Auf Sky Comedy kommt zum Beispiel das britische Kult-Format „Spitting Image“. Die Puppen-Comedy hat sich zwischen 1984 bis 1996 in Großbritannien Kultstatus erarbeitet. Seit 2020 gibt es eine Neuauflage. Diese wird nun auch bei Sky in Deutschland ausgestrahlt. Außerdem Sky Comedy die neue Heimat für Thomas Hermanns „Quatsch Comedy Club“ (Anm.: bislang auf Sky One) und das neue Format „Eine kurze Geschichte des Humors – mit Dieter Nuhr“

Lesen Sie hierzu auch die DF-Komplettübersicht: „Von Dieter Nuhr bis Wirecard-Skandal: Das läuft bei Sky Crime und Sky Comedy“

Sky Crime setzt auf hingegen auf die Faszination von True Crime in all seinen Facetten. Mit etablierten Formaten, exklusiven Serien von HBO und internationalen sowie deutschen Originals soll der nächste neue Sky Sender zur Anlaufstelle aller Crime-Fans werden. Zum Beispiel mit Inhalten wie „Anwälte des Bösen – zwischen Gesetz und Gewissen“ oder der HBO-Doku-Serie „The Vow“.

Sky Nature und Sky Documentaries kommen später im Jahr

Der Natursender wird die Heimat unglaublicher Tier- und Umwelt-Dokumentationen aus der ganzen Welt sein, mit naturkundlichem Programm, das sich der Erforschung der Schönheit und Wunder der Natur widmet. Der zweite Dokukanal Sky Documentaries wird eine Mischung aus Dokumentarfilmen in Spielfilmlänge und Serien, die herausfordern, provozieren und unterhalten bieten. Dabei wird der Sender ein breites Spektrum an Themen aus den Bereich Sport, Geschichte und Biografien abdecken.

