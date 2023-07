KI erobert das Radio: Drei Sender und ihre Projekte

Anzeige

Die Antenne Deutschland GmbH & Co. KG hat diesen Dienstag um 9 Uhr den ersten ausschließlich KI-moderierten Radio Stream veröffentlicht. Damit möchte man ein neues Zeitalter in der Radiowelt einläuten andere Sender versuchen sich aktuell ebenfalls an der Technologie aus: namentlich SWR3 und bigFM.

Mit dem Stream Absolut Radio AI schafft die Sendergruppe Absolut Radio der Antenne Deutschland GmbH & Co. KG etwas komplett Neues. Mit der neuen Technologie aus dem Hause Radio.Cloud hat das Audiounternehmen einen Radiosender gestartet, der ausschließlich von der AI namens kAI moderiert wird. Der KI-moderierte Absolut-Radio-Stream ist ab sofort über die App oder Website des Unternehmens sowie über alle gängigen Streaming Portale empfangbar. Der Sender wird von kAI präsentiert, einem Moderator, der ausschließlich auf künstlicher Intelligenz basiert.

kAI ist dabei nicht nur der Moderator, er soll besonders Menschen, die noch keine oder wenig Berührung mit dem Thema “Künstliche Intelligenz” hatten, behutsam an die neue Technologie heranführen und sowohl die Verwendungszwecke als auch die Vorteile erläutern. Der Sender möchte damit laut eigenen Angaben eine breite Zielgruppe von 14- bis 49-Jährigen bedienen.

Absolut Radio AI

„Absolut Radio AI ist ein bedeutender Schritt für die gesamte deutsche Radiolandschaft. Die Zukunft des Radios wird jetzt neu bestimmt und eröffnet uns gleichzeitig neue Möglichkeiten und Variationen in der Programmgestaltung“, erläutert Mirko Drenger, CEO der Antenne Deutschland GmbH & Co.KG. „Und um das gleich vorwegzunehmen, Sorgen um seinen Arbeitsplatz muss sich bei uns niemand machen. Arbeitsplätze werden nicht verloren gehen, sie werden sich aber signifikant verändern. AI macht uns nicht überflüssig, sie macht uns effizienter und smarter“, so Drenger weiter.

Perspektivisch soll der Stream mit neuen Erkenntnissen zur AI erweitert werden und so immer mehr Fähigkeiten erlangen, um ein dauerhaft qualitatives Programm zu gewährleisten. Auch die musikalische Gestaltung wird durch AI Elemente erweitert und von AI konzipierte Songs im Programm integrieren.

„Unsere inhaltliche und technische Roadmap ist jetzt schon lang und beeindruckt uns selbst mit den neuen Möglichkeiten. Gemeinsam mit Radio.Cloud werden wir dieses Projekt kontinuierlich weiterentwickeln“, sagt Tina Zacher, Programmdirektorin der Absolut Radio Sendergruppe.

KI im Einsatz bei SWR3

Die Radiosender beteuern unisono, dass KI bei ihnen keine Menschen ersetzen soll. Trotzdem müsste in Zukunft wohl kein leibhaftiger Moderator mehr ins Studiomikrofon säuseln. Foto: SWR/ Alexander Kluge

Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT und einer dadurch erreichten Nutzbarkeit für alle wird KI in der breiten Masse als Zukunftsthema diskutiert. SWR3 begibt sich daher am morgigen 19. Juli einen ganzen Tag lang auf eine Wissensreise und spricht dabei mit zahlreichen Experten, die die Auswirkungen unter anderem für die Bereiche Musik, Politik und Sport einordnen.

Ab 16 Uhr macht SWR3 Moderator Volker Janitz zudem in seiner Sendung „SWR3 MOVE“ den Praxistest: Eine Stunde lang wird er mit seiner eigenen KI-Stimme gemeinsam moderieren und mit seinen Hörern über die noch für viele unbekannte Technologie diskutieren. Interessierte können ihre Fragen während der Sendung über die SWR3 Studiohotline oder per Whatsapp einreichen.

„SWR3 Report: Künstliche Intelligenz – Nutzen und Risiken für uns“ mit der KI-Stimme von Moderator Volker Janitz

In der Sendung „SWR3 Push“ wird zuvor ab 13.30 Uhr KI-Experte Aljoscha Burchert (Deutsches Forschungszentrum für KI) ausführlich die Fragen der SWR3 Hörer beantworten. Seine Einschätzung im SWR3 Interview: „Ich würde schon die Erfindung der Künstlichen Intelligenz mit der Erfindung der Elektrizität vergleichen wollen. Es wird sich sehr vieles in sehr vielen Bereichen ändern.“

Bereits ist außerdem der Podcast zum „SWR3 Report“ in der ARD Audiothek, auf der Sender-Homepage und überall, wo es Podcasts gibt, abrufbar.

bigFM startet als erster Radio-Sender in Deutschland mit der KI „RadioGPT“*

„RadioGPT“* wurde erst kürzlich in Nord-Amerika von Futuri Media aus Ohio gelauncht und geht jetzt mit bigFM erstmals auf den deutschen Markt. „RadioGPT“* ist eine cloudbasierte Technologie, aus der – so das Unternehmen mit Sitz in Cleveland – ein Radiosender komplett aus eigener künstlicher Intelligenz entstehen kann. Dazu hat Futuri Media eine eigene Software – TopicPulse, Echo Automation und AI Voice mit GPT-4 von Open AI verbunden.

Die Macher der Audiotainment Südwest in Mannheim, dem Unternehmen hinter der Marke bigFM, wurden Anfang März dieses Jahres über einen Fachartikel im Netz auf das Unternehmen aus Ohio aufmerksam und nahmen unmittelbar Kontakt auf. „Wir waren sofort angefixt. Nicht weil hier synthetische Moderatoren mit einer Musikauswahl vereint werden, sondern weil ‚RadioGPT’* drei Dinge im Sendebetrieb versucht umzusetzen: Live, lokal und KI-assistiert“, so Andy Abel, Digital-Chef der Audiotainment Südwest.

Audiotainment Südwest Programm-Geschäftsführerin Valerie Weber ergänzt: „Das Faszinierende für uns ist, dass neben den üblichen Radio-Inhalten wie Wetter, News und Musikmoderationen der wesentliche Content aus lokalem Social-Media-Content generiert werden soll – also unter Einbindung von Usern. Das Komplexeste für uns wird neben der technologischen Umsetzung der eigene Rahmen für den ethischen Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten sein.

Und das alles steht und fällt natürlich mit der Frage: wie gut und emotional sind die deutschen Stimmen, die wir noch entwickeln?“

Tatsächlich ist einer der Bausteine das eigens programmierten Social-Content-System namens TopicPulse, das in der Lage ist, auch lokale Inhalte zu generieren. Diese Futuri-Software ist Teil des Gesamtpaketes von „RadioGPT“*, das auch an ein übliches Musikplanungssystem oder im Teilbetrieb an Sendestudios von Radiostationen angeschlossen werden kann und damit theoretisch Moderatoren oder Sprecher ersetzen könnte.

Neues Programm geplant

„Innovation gehört zu den Stärken unserer Mitarbeiter:innen. Wir haben den Tipp zu „Radio GPT“* von der bigFM-Morgenmoderatorin Kristina Fixemer bekommen. Sie meinte, das ‚liest sich modern und effizient. Also: machen?‘ Dieser angstfreie Umgang mit neuen Technologien ist der Motor für Neues. Und die Kreativität und Empathie von Moderator:innen und Redakteur:innen wird das nicht ersetzen. So planen wir bei der Audiotainment Südwest auch nicht, eines unserer bestehenden moderierten Programme zu ergänzen, sondern wollen ein uniques neues Programm kreieren, das auch klar und transparent als synthetisches Programm mit KI gekennzeichnet ist“, sagt Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest, ins gleiche Horn stoßend wie Mirko Drenger von Antenne Deutschland. Ganz so weit, wie Absolute Radio AI ist man trotz durchaus zügigen Fortschritts offensichtlich aber noch nicht.

In Amerika ist man derweil stolz, dass die Idee gerade bei den vorsichtigen Deutschen zu so schnellen Reaktionen führte und schon nach sechs Wochen Gesprächen die Verträge für die „RadioGPT“* Lizenz unterschrieben werden konnten.

Erin Callaghan, President Enterprise Partnerships, Futuri Media : „Wir sind stolz, in Deutschland als eines den ersten europäischen Ländern mit „RadioGPT“* auf den Markt zu gehen und haben – trotz vieler anderer interessanter Anfragen – von Anfang an bei den Kollegen der Audiotainment Südwest gespürt, wieviel unternehmerischer Pioniergeist hier die Richtung weist. Wir freuen uns, mit der Audiotainment Südwest das erste „Radio-GPT“* – Projekt in Deutschland an den Start zu bringen“.

*RadioGPT ist ein eingetragenes Warenzeichen von Futuri Media in Ohio/USA.

Mit Material von SWR3/Audiotainment Südwest und Antenne Deutschland

