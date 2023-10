UKW-Aus in Bayern? – Vaunet appelliert an Regierung

Anzeige

Der Vaunet spricht sich in einer aktuellen Mitteilung gegen die Pläne der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien zu einer UKW-DAB+-Migration aus.

Vaunet appelliert an die bayerische Staatsregierung, sich im Koalitionsvertrag für den Verbreitungsweg UKW, die Stärkung der lokalen Privatradios und somit für den Erhalt von journalistischen Arbeitsplätzen und die Medienvielfalt in Bayern einzusetzen. Das teilte der Verband am Montag in einer Pressemitteilung mit.

Als Hintergrund nennt Vaunet eine Pressemitteilung des Medienrats der BLM, der im Dezember 2023 über ein stufenweises UKW-Aus im Freistaat entscheiden will. Ein Brief von mehr als 60 bayerischen Privatsendern hatte sich daraufhin an die Politik gewandt und eine gesetzliche Regelung zur Absicherung der UKW-Verbreitung gefordert, wie der Vaunet erklärt.

Vaunet fordert Absicherung der UKW-Verbreitung in Bayern

Marco Maier, Vorsitzender des Fachbereichs Radio und Audiodienste des Vaunet und Geschäftsführer von Radio/Tele FFH, wird in der Pressemitteilung folgendermaßen zitiert: „Das Privatradio in Bayern braucht jede Hörerin und jeden Hörer und kann somit auch langfristig auf keinen Verbreitungsweg verzichten. Die UKW-Verbreitung in Bayern muss deshalb unbedingt auch langfristig möglich bleiben. Bei der Debatte um ein mögliches frühzeitiges UKW-Aus in Bayern geht es um nicht weniger als um die Zukunft der privaten Hörfunklandschaft in Bayern. Eine politisch auferlegte UKW-DAB+-Migration kann nicht funktionieren, denn sie würde für die Anbieter erhebliche Mindereinnahmen bedeuten und unmittelbar den Abbau journalistischer Arbeitsplätze und den Verlust von Medienvielfalt in Bayern nach sich ziehen.

Wir appellieren an die zukünftige Regierungskoalition im Bayerischen Landtag, in ihrem Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis abzugeben, dass die UKW-Übertragung und damit die Privatradios in Bayern schützt und konkreten Abschaltplanungen von UKW entschieden entgegentritt. Alles andere wäre ein fatales politisches Signal. Die Pläne der BLM brauchen dringend einen politischen Rahmen.“

