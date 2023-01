SATELLIT 1/2023: Ende des linearen Fernsehens?

Anzeige

Die neue Ausgabe der SATELLIT ist am Kiosk und digital erhältlich. Wir befassen uns mit der technischen Zukunft des Fernsehens und schauen uns in vielen Tests aktuelle Empfangsgeräte genauer an.

Anzeige

Die letzten Wochen des vergangenen Jahres nutzen allerlei Medienvertreter dazu um zurückzublicken aber auch die Zukunft vorauszusehen. So war dies auch 2022 der Fall. Neben den Intendanten von ARD und ZDF gab auch der BBC Chef ein längeres Interview. Er sagt darin bereits das Ende des linearen Fernsehens in weniger als zehn Jahren Voraus, weshalb er seine Anstalt auch bis dahin in eine moderne VoD-Mediathek umgestalten möchte.

SATELLIT auch online lesen Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft bei United Kiosk

E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

E-Paper bei iKiosk

E-Paper bei Onlinekiosk

Der neue ARD Intendant Kai Kniffe springt auf den Zug auf und plant sogar schon die Einstellung des ersten Spartensenders „One“. Einzig beim ZDF sieht man beide Unterhaltungswege, lineares Fernsehen und Abrufdienste auch langfristig parallel laufen. In unserer Redaktion sieht man dies ähnlich, das lineare Fernsehen und auch die klassischen Empfangswege haben noch längst nicht ausgedient. Wir haben dazu auch mit dem Astra-Deutschland-Chef Christoph Mühleib gesprochen. Ab Seite 8 lesen Sie, was er darüber denkt und wo er die Stärken seines Empfangsweges sieht.

Auch neue Sat-Empfangs­technik steht in dieser Ausgabe auf dem Prüfstand. Die neuesten Receiver, Sat-Anlagen aber auch eine LNB-Premiere sind in der ersten Ausgabe unseres Magazins im Jahre 2023 zu finden.

Die SATELLIT Ausgabe 1/2023, ist ab sofort an den Kiosken, bei Amazon und als E-Paper erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de.

Themen der Satellit 1/2023

Kabelio-Angebot wächst stetig

wächst stetig Musik TV via Satellit empfangen

empfangen Multifeed empfang mit Miniantennen

empfang mit Empfang verbessern – Tipps und Tricks zur Anlagenoptimierung

Stromkosten senken – So sparen Sie Geld

– So sparen Sie Geld Effektive Unicable-Schalter helfen Stromsparen

helfen Stromsparen Kopfstelle der Extraklasse: Wellav CMP 203 vorgestellt

der Extraklasse: vorgestellt Weiterentwicklung: Neue Kathrein DS-LNB-Serie setzt Maßstäbe

setzt Maßstäbe Richtig zusammenschalten: Anadol DiSEqC-Schalter getestet

getestet Neue Farbversion: Selfsat Snipe BT Grey im Test

Tests in der Satellit 1/2023

Twintuner PVR von Abcom im Check

im Check Dreambox DM 920 : So aktuell ist die Box noch heute

: So aktuell ist die Box noch heute Mini- Receiver von Octagon im Test

im Test Empfang mit Android-Receiver auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Multifeed leicht gemacht: Fuba Antennenerweiterung vorgestellt

vorgestellt Vollautomatische Astra-Ausrichtung: Selfsat Snipe im Test

im Test Erster Fernseher mit Roku-Betriebssystem