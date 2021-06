EM 2021: So empfängt man das Turnier in UHD

Anzeige

Die Öffentlich-Rechtlichen planen offenbar keine UHD-Übertragungen der EM 2021. Ultra-HD-Bildqualität wird es nur via MagentaTV geben.

Die Möglichkeit, die Spiele in UHD live zu übertragen, gab es bereits beim letzten großen Turnier, 2018 bei der WM in Russland. Auch damals machten ARD und ZDF davon keinen Gebrauch. Dafür zeigte Sky einst einige UHD-Spiele.

Auch dieses Mal gibt es keinen Vorstoß Richtung UltraHD. Auf den meistgenutzten Empfangswegen Kabel und Satellit wird es die EM somit „nur“ als HD-Angebot geben. DVB-T2 HD bietet zumindest noch FullHD, dann ist aber das Ende der Fahnenstange auch erreicht.

EM 2021 in UHD nur bei Telekoms MagentaTV

Für die auf dieses Jahr verschobene Euro wird die Telekom auf MagentaTV vier Kanäle anbieten: zwei in Full-HD und zwei in UHD (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Hier werden alle Spiele live und auf Abruf zu sehen sein. Damit wird MagentaTV die einzige TV-Plattform sein, bei der alle Spiele live und in UHD gezeigt werden. Mit bis zu 10 Stunden Live-Programm am Tag wird MagentaTV auch eine umfangreiche Berichterstattung anbieten. Los geht es damit bereits an diesem Freitag zur EM-Eröffnung.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.