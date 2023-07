Frühe Prime Day Angebote: Reduzierte Filme, Paramount+ und ARD Plus gratis

Anzeige

Bei Amazon Prime Video gibt es schon jetzt erste Vorab-Angebote zum Prime Day: Unter anderem kann man Paramount+ und ARD Plus länger als sonst gratis testen.

Anlässlich der Prime Day Angebote hat Amazon den Testzeitraum für die Gratisnutzung einzelner Channels auf 30 Tage erhöht. Dazu gehören Paramount+, MGM+, ARD Plus, ZDF Select oder auch der BBC Player. Nach dem 30-tägigen Testzeitraum gelten automatisch die jeweils gültigen Preise.

Reduzierte Filme zum Prime Day

Neben dem erweiterten Testzeitraum der Channels will Amazon Prime Kunden mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien locken. Auch diese Aktion ist mit „Frühe Prime Day Angebote“ von dem Versandhändler übertitelt worden. Alle Prime Kunden können sich somit populäre Titel wie „Babylon – Rausch der Ekstase“ mit Brad Pitt, „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise, den vergangenen Oscar-Gewinner „Everything Everywhere All At Once„, den cleveren Horrorfilm „Nope“ oder auch Klassiker wie „Platoon“, „Titanic„, „Braveheart“ und „2001“ zu reduzierten Preisen als Video-on-Demand sichern. Zum Teil stehen die Titel auch in UHD-Qualität zur Verfügung. Eine Übersicht über alle Film- und Serienangebote findet man hier.

Der Amazon Prime Day findet in diesem Jahr am 11. und 12. Juli statt. Spätestens dann ist sicherlich mit weiteren Angeboten bei Prime Video zu rechnen.

