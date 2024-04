MagentaTV startet heute den ersten Sender zu Fußball EM 2024

MagentaTV plant in diesem Jahr drei eigene Sender zur Fußball-EM. Der erste davon ist schon ab heute verfügbar.

Fussball.TV 1, so der Name des Kanals, zeigt ab dem 15. April unter anderem historische Fußballspiele, Reportagen, die Geschichte der vergangenen Fußball-Europameisterschaften sowie Analysen und Dokumentationen. Über den geplanten Senderstart hatte DIGITAL FERNSEHEN bereits Ende März berichtet, als die Telekom den Kanal ankündigte. Die Highlights der EM-Historie, die es auf dem Sender zu sehen geben soll, werden dabei unter anderem von den berühmten Kommentatoren Béla Réthy und Wolff Fuss präsentiert und mit Anekdoten und Hintergründen bereichert, wirbt die Telekom in ihrer Ankündigung.

MagentaTV zeigt Highlights, Dokus und Analysen auf Fussball.TV 1

Bei den historischen Spielen will MagentaTV unter anderem den 2:1-Sieg Deutschlands im EM-Finale 1980 in Rom gegen Belgien zeigen. Für den Doku-Bereich kündigte der Anbieter beispielsweise die Filme „Kroos“ und „Kroos – Eine Familie und der Fußball“ sowie „Schwarze Adler“ oder auch „Das Wunder von Bern – die wahre Geschichte“ an. MagentaTV+ Originals wie „Ewald Lienen – eine griechische Tragödie“ und die Eigenproduktion „More than talking“ mit Verona Pooth und Lukas Podolski sollen das Programm darüber hinaus ergänzen.

„Wir starten bei MagentaTV ganz bewusst bereits im April in den Fußball-Sommer“, zitiert die Telekom ihren TV-Chef Arnim Butzen. „Ganz Deutschland freut sich auf das Sportereignis des Jahrzehnts und wir werden mit inhaltsstarken und unterhaltsamen Formaten auf die UEFA EURO 2024 hinführen, bevor es am 14. Juni in München mit Deutschland gegen Schottland losgeht. Nur MagentaTV bietet alle 51 Spiele des Turniers live und in UHD-Qualität. Unser Gesamtpaket ist somit die erste Wahl für alle Fußball-Begeisterten.“

Weitere Kanäle zur EM folgen im Juni

Wie DIGITAL FERNSEHEN Ende März berichtete, werden die beiden weiteren geplanten MagentaTV-Kanäle ab dem Tag des Eröffnungsspiels der Fußball EM 2024, dem 14. Juni, ihren Sendebetrieb aufnehmen. Fussball.TV 2 soll sich dabei vor allem der Live-Übertragung der EM-Spiele widmen, aber sich auch als Analyse- und Taktik-Kanal mit Auswertungen und Prognosen präsentieren. Fussball.TV 3 soll derweil als „Reaction-Kanal“ an ein junges Publikum adressiert sein. Mit an Bord sind dabei unter anderem die Fußball-Influencer Marcel und Pascal Gurk.

