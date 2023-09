„Twin Peaks“: Eigener Sender für David-Lynch-Kultserie kommt

Anzeige

David Lynch hat Anfang der 90er Jahre TV-Geschichte geschrieben und in gewisser Weise auch das Fernsehen verändert (vor allem in Bezug auf Serien). Im Oktober bekommt „Twin Peaks“ nun einen eigenen Sender spendiert, der auch noch kostenlos zu sehen ist.

Pluto TV macht sämtliche Folgen der ersten und zweiten Staffel „Twin Peaks“ frei verfügbar und strahlt sie demnächst auf einem eigenen Sender aus. Nach Angaben des Kostenlos-Streamingdienstes laufen dort sämtliche Episoden im Zweitagesrhythmus, bis wieder bei Folge 1 angefangen wird.

Die Figur der Laura Palmer ist der Hauptschwerpunkt der Serie „Twin Peaks“. Bild: Showtime / Sky

Los geht es am 10. Oktober. Ausgeschlossen von der Dauerschleifen-Programmierung sind hingegen die jüngsten Folgen der dritten Staffel. Unklar ist noch die Integration des (nachträglichen) Prequels „Fire Walk With Me“. Eine DIGITAL FERNSEHEN-Anfrage, ob der Film Teil der Ausstrahlungen auf Pluto TV ist, läuft.

Keine Staffel 3 und was ist mit „Twin Peaks – Fire Walk With Me“?

David Lynch vermischte bei „Twin Peaks“ die Grenzen zwischen Humor, Drama und Seifenoper, bot Science-Fiction und Mystery und schreckte dabei auch nicht davor zurück, Fernsehmacher wie Publikum gegen sich aufzubringen und zu irritieren. Jeglicher Aufruhr wird jedoch zu Beginn jeder neuen Folge von der traumwandlerischen Titelmelodie beschwichtigt und man wird zurück in den Bann der fiktiven Kleinstadt im US-Staat Washington gezogen, in der unerklärliche Dinge vor sich gehen.

Szene aus Staffel 2. ©WDR/Lorey Sebastian

Fortsetzung kam mit 25 Jahren Verzögerung

2017 erschien ein Vierteljahrhundert nach dem vermeintlichen Ende der Serie noch ein dritte Staffel. In Deutschland liefen die neuen „Twin Peaks“-Folgen seiner Zeit bei Sky Atlantic. Sie sind beim Pay-TV-Anbieter auch jetzt noch abrufbar. Die prophetischen Worte Laura Palmers aus Episode 3 gegenüber dem stets von Kyle McLachlan brillant verkörperten Hauptermittler Agent Dale Cooper sollten sich also bewahrheiten:

„I’ll see you again in 25 years“.

Die ersten beiden Staffeln „Twin Peaks“ starten als eigener Sender am 10. Oktober bei Pluto TV.