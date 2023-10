Zattoo: Neue Free-Sender im Programm

Anzeige

Zattoo hat zwei neue kostenlose Sender in sein TV-Programm aufgenommen. Die Kanäle berichten aus und über die Hauptstadt Berlin und die Ferieninsel Sylt.

Das kostenlose TV-Angebot von Zattoo ist um zwei Sender reicher: TV.Berlin und Sylt1. Die Regionalsender befassen sich, wie die Namen vermuten lassen, mit der Hauptstadt Berlin und der Ferieninsel Sylt. Beide Programme sind sowohl im Free-Bereich von Zattoo als auch bei Premium und Ultimate verfügbar. Sylt1 läuft bei Premium und Ultimate zusätzlich in HD-Qualität.

Gratis-Sender: TV.Berlin und Sylt1 neu bei Zattoo

TV-Moderatorin Ulla Kock am Brink bei Sylt1 beim Dosen-Kaltgetränk im Gespräch mit Sylter Veranstaltern. Thema unter anderem: Die DJ-Auswahl des Clubbetreibers, unter denen neuerdings auch ein Insulaner war. (Bild: Screenshot digitalfernsehen.de)

Der Hauptstadtsender TV.Berlin berichtet über Themen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur sowie das Wetter aus dem Ballungsraum Berlin. Auf dem Programm stehen aber auch Spiel- und (nachts) Erotikfilme. Empfangbar ist TV.Berlin – neben dem neuen Ausspielweg bei Zattoo – digital im Berliner Kabelnetz, via Livestream, HbbTV und Magenta TV. Auch Teile Brandenburgs gehören zum Sendergebiet.

Sylt1 sendet täglich Nachrichten und Berichte, Wetter sowie Veranstaltungstipps rund um die Ferieninsel. Ganz in Sylter Manier stehen hier Themen wie Wellness, Sport und Lifestyle auf dem Programm. Umgesetzt werden diese Inhalte etwa durch Reportagen und in der Talksendung „SyltZeit“. Laut eigener Aussage ist Sylt1 das reichweitenstärkste Medium der Insel. Im Kabelnetz wird der Sender in Schleswig-Holstein und Teilen Hamburgs verbreitet. Auch im Livestream lässt sich das Programm sehen. Mit Zattoo richtet sich Sylt1 insbesondere an Urlauber.

