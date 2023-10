„La Fortuna“ – Abenteuerserie mit Stanley Tucci jetzt erhältlich

Anzeige

Pandastorm Pictures veröffentlicht die spanische Abenteuer-Miniserie „La Fortuna“ mit Oscar-Preisträger Stanley Tucci digital und auf Blu-ray.

„Das Glück ist ein leichte Dirne, Und weil nicht gern am selben Ort; Sie streicht das Haar dir von der Stirne, Und küsst dich rasch und flattert fort“ – so hat der deutsche Dichter Heinrich Heine einst mit poetischen Worten das beschrieben, was man im Spanischen „La Fortuna“ nennt … das Glück. Ob Letzteres in der vorliegenden Miniserie gleichsam flüchtig ist und sich letztlich nicht sogar die ausdauernde Frau Unglück an’s Bett setzt und strickt (wie Heine das Bild weiter ausformte), lässt sich in der neuesten Pandastorm-Veröffentlichung herausfinden.

Der falsche Name bringt Unglück

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Anzeige Inhalt von YouTube immer anzeigen

Dem als „La Fortuna“getauften Meereskreuzer hat die Benennung nach der gleichnamigen Glücks- und Schicksalsgöttin der antiken Römer auf jeden Fall nichts Gutes gebracht. Das Schiff versank samt seiner Crew im Jahr 1804 vor der Küste Gibraltars. Nun, knapp 200 Jahre später, hat der Abenteurer Frank Wild (Stanley Tucci) das Wrack am Meeresgrund wieder entdeckt und offenbar einen sagenhaften Schatz geborgen, der das Interesse der Öffentlichkeit weckt. Die spanische Regierung erhebt Anspruch an allen Fundstücken auf ihrem Territorium, insbesondere also auf den Schatz. Der noch blutjunge Diplomat Alex Ventura (Alvaro Mel) soll mit Frank Wild in Kontakt treten und die Sache vor Ort klären. Mit Idealismus kommt er hier aber nicht weit und ein stürmisches Abenteuer beginnt, das auch moderne Piraten mit ins Spiel bringt.

„La Fortuna“ landete in kompetenten Händen

Die Miniserie „La Fortuna“ wurde erstmals im Herbst 2021 veröffentlicht. Die Regie führte der chilenisch-spanische Alejandro Amenábar, der hauptverantwortlich auch mit am Drehbuch schrieb. Amenábar dürfte vor allem über seinen 2001er Mystery-Horrorstreifen „The Others“ mit Nicole Kidman internationale Bekanntheit erlangt haben. Dass Kidman überhaupt für den nach wie vor sehenswerten „The Others“ gewonnen werden konnte, ist übrigens ihrem damaligen Ehemann Tom Cruise zu verdanken. Letzerer hatte sich zuvor bereits die Rechte an Amenábars 1997er Thriller „Abre los Ojos“ („Virtual Nightmare – Open Your Eyes“) gesichert, auf dessen Grundlage er 2001 sein US-Remake namens „Vanilla Sky“ in die Kinos brachte. Und er hatte seine Frau Nicole Kidman quasi im gleichen Atemzug dazu überredet, die Hauptrolle in Amenábars „The Others“ zu übernehmen.

©Pandastorm Pictures – „La Fortuna“ wird sowohl digital als auch auf Blu-ray zum Kauf angeboten

Ab heute digital und in einer Woche auf Blu-ray

„La Fortuna“ basiert auf der Graphic Novel „El tesoro del Cisne Negro“, deren Macher ebenfalls an der Serienproduktion beteiligt waren. Insgesamt umfasst „La Fortuna“ sechs Episoden je 50 Minuten. Pandastorm Pictures veröffentlicht die komplette Miniserie heute, den 27. Oktober, bereits digital und stellt sie ab dem dritten November auch als Blu-ray-Scheibe in den Handel.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.