80er im Fokus: Heute NDW-Abend im TV

Sind die 80er und der NDW-Pop nicht mittlerweile ein alter Hut? Warum tatsächlich genau das Gegenteil der Fall ist, zeigt 3sat heute im Themenabend.

Viele Menschen denken beim Stichwort 1980er Jahre an Walkman, Zauberwürfel und Neue Deutsche Welle. Doch es war auch ein Jahrzehnt der Krisen und Herausforderungen. Aids, Waldsterben, Tschernobyl-Katastrophe und eine Welt am Rande des Atomkriegs: Die 1980er waren bei Weitem nicht so unbeschwert, wie viele glauben.

Blick auf die 80er mit Ingolf Lück, Heinz Rudolf Kunze und Frauke Ludowig

3sat wirft heute ab 20.15 Uhr einen frischen Blick auf jene Dekade, deren Krisen und Umbrüche zum Teil bis heute nachwirken. Die neue Doku „Déjà-vu – Ein neuer Blick auf die 80er-Jahre“ hat nicht nur eine Fülle von Archivmaterial zu bieten. Sie setzt auch auf die Kommentare von Prominenten aus zwei Generationen: Die einen haben die 1980er als Erwachsene erlebt wie der Comedian Ingolf Lück, Sänger Heinz Rudolf Kunze und Moderatorin Frauke Ludowig. Die anderen kennen diese Jahre nur aus dem Fernsehen: Comedian Torge Oelrich, Sängerin Ivy Quainoo und Moderatorin Nele Ludowig. Wie blicken sie auf dieses Jahrzehnt?

© ZDF / Rawad Bohsas – Liedermacher Heinz Rudolf Kunze (sein größter Erfolg war „Dein ist mein ganzes Herz“) schaut in der 3sat-Doku auf das Jahrzehnt seines Erfolgs zurück

Eine Untergangsstimmung wie heute

„Es hat immer wieder, gerade in den 80er Jahren, Themen gegeben, wo große Mengen von Menschen dachten, die Welt geht unter“, erklärt Kunze gleich zu Beginn der Dokumentation von Sophie Apelt. Doch die Erde existiere noch. Anhand dieser Untergangsstimmung und den Themen, die die Menschen vor vier Jahrzehnten bewegten, werden in dem Film Parallelen zur Gegenwart gezogen. Dabei ist die Dokumentation in mehrere Themenkomplexe gegliedert: Kalter Krieg, Turbokapitalismus, Umweltkrise, Digitalisierung und Rollenbilder. Auch unsere Gegenwart ist ein Jahrzehnt der Umbrüche. So wird den Themen etwa der russische Angriffskrieg in der Ukraine, Wohnungsmangel und Gentrifizierung oder die Klimakrise entgegengestellt.

Der 80er-Themenabend geht weiter mit NDW-Nostalgie

Mit der Doku um 20.15 Uhr fängt der Themenabend heute, den 6. September, bei 3sat aber gerade erst an. Im Anschluss folgt eine Talk-Runde u. a. mit Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken und Buchautor Jens Balzer. Danach beschäftigt sich die dreiteilige Doku-Reihe „Neue Deutsche Welle“ mit dem kometen Aufstieg, dem Zenit und dem raschen Fall der NDW-Pop- und -Rockwelle.

© ZDF / pa picture alliance Fryderyk Gabowicz. – Markus Mörl („Ich will Spaß“) kam 1982 als perfekt getrimmtes NDW-Produkt auf den Markt

Hier sind alle Sendetermine des heutigen 3sat-Themenabends im Überblick:

20.15 Uhr: „Déjà-vu – Ein neuer Blick auf die 80er-Jahre“ (Doku)

21 Uhr: „Der 3sat Thema Talk“ mit Jens Balzer, Barbara Vinken, Marion Brasch und Fatih Çevikkollu

22 Uhr bis 0.10 Uhr: die dreiteilige Doku-Reihe „Neue Deutsche Welle“ (Teil 1 „Die Pioniere“, Teil 2 „Der Hype“, Teil 3 „Der Overkill“)

