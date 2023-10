Annalena Baerbock heute bei „Maybrit Illner“: Thema ist Israel

Anzeige

Maybrit Illner lädt heute Abend im ZDF Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Gast, das Thema ist der Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel.

„Terror-Angriff auf Israel – uneingeschränkte Solidarität?“ ist das Thema am heutigen Donnerstag bei „Maybrit Illner“ um 22.15 Uhr im ZDF. Neben einem Einzelgespräch mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B’90/Die Grünen) sind auch Grünen-Chef Omid Nouripour und der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet mit von der Partie. Hinzu gesellen sich Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, sowie Terrorismusforscher Peter Neumann und die Korrespondentin für internationale Sicherheit der „Washington Post“ Souad Mekhennet.

Maybrit Illner diskutiert Solidarität mit Israel

Foto: Grüne im Bundestag, S. Kaminski – Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird heute Abend um 22.15 Uhr im ZDF von Maybrit Illner im Einzelgespräch interviewt

Im Zuge des Überraschungs-Angriffes der palästinensischen Terrormiliz Hamas auf Israel werden mehr als 1000 Menschen ermordet und weitere Hundertschaften durch die Terroristen in den Gazastreifen entführt. Israel ruft den Kriegszustand aus. Entsetzen über das Massaker in der Welt, zugleich Jubel unter Muslimen – auch in Deutschland.

Die Politik erklärt ihre Solidarität mit Israel. Aber wie genau kann und muss die jetzt aussehen? Israels Militär will dem Terror aus dem Gaza-Streifen ein Ende machen. Was wird aber aus den Geiseln? Werden sich die Kämpfe zu einem großen Krieg auswachsen, der den ganzen Nahen Osten erfasst? Diese und weitere Fragen will Talkshow-Moderatorin Maybritt Illner heute Abend im ZDF mit ihren Gästen um Außenministerin Baerbock diskutieren. Die Sendung wird auch mit Untertiteln und in der ZDF-Mediathek mit Deutscher Gebärdensprache angeboten.

