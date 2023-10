Samsung TV Plus erhält 20 neue Fast-Channels von ZDF Studios

Anzeige

Samsung TV Plus soll künftig ganze 20 Fast-Channels der ZDF Studios aufschalten, zwei davon sind jetz schon gestartet, darunter „Bares für Rares“.

Samsung TV Plus und ZDF Studios erweitern ihre Zusammenarbeit, so haben es beide Unternehmen in einer Mitteilung am Mittwoch verlauten lassen. Die Konsequenz aus dieser Vereinbarung: Ganze 20 Fast-Channels der ZDF Studios sollen künfitg auf Samsung TV Plus bereit gestellt werden. Der Anfang wurde bereits gestern, am 11. Oktober, gemacht.

„Bares für Rares“ und „ZDF kocht!“ jetzt bei Samsung TV Plus

Zwei Programmformate des ZDF sind gestern als neue und exklusive Fast-Channels bei Samsung TV Plus verfügbar. Dazu gehört einerseits die beliebte Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter. Zum Zweiten handelt sich um „ZDF kocht!“, das auch Sendungen wie „Küchenschlacht“ und „Kerners Köche“ mit einschließt. Mit dem Doku-Fast-Channel „Terra X“ gibt es nun also drei ZDF-Kanäle auf Samsung TV Plus. Die neuen Kanäle sind laut Angaben des Streamingdienstes jederzeit, also 24 Stunden täglich und sieben Tage die Woche verfügbar.

© ZDF und Frank W. Hempel – „Bares für Rares“ gibt es jetzt als Fast Channel bei Samsung TV Plus. Die ikonische Trödelschow mit Horst Lichter gibt es jetzt schon ganze 10 Jahre

Wo bleiben die restlichen Fast-Channels?

Nach „Bares für Rares“ und „ZDF kocht!“ stehen aber immer noch ganze 18 von den 20 angekündigten Fast-Channels aus. Zu welchem Zeitpunkt diese Kanäle noch aufgeschaltet werden sollen und welche ZDF-Inhalte genau dabei zu Samsung TV Plus rüber wandern, ist derzeit komplett unklar. Weitere Informationen sollen laut der Ankündigun noch folgen. Sowohl Samsung als auch das ZDF scheinen sich jedenfalls viel von dieser Strategie zu erhoffen. So will Samsung offenbar seine Position im Bereich der Fast-Channels mit noch mehr Masse an Inhalt verstärken, während sich das ZDF mehr Quoten und Zuschauer für die eigenen Inhalte über die Reichweite von Samsung TV Plus erhofft.