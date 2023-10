ARD-Fernsehfilm heute im TV: „Nach uns der Rest der Welt“

Anzeige

Die ARD zeigt heute Abend den SWR-Fernsehfilm „Nach uns der Rest der Welt“ von der Regisseurin von „Emil und die Detektive“.

Im Fernsehfilm „Nach uns der Rest der Welt“ geht es um die Liebesgeschichte zweier Teenager und um die Geschichte zweier Mütter, denen es schwerer fällt als anderen, ihren Kindern den Raum für diese Liebe zu geben. Die Autorin und Regisseurin Franziska Buch hatte zum Beispiel 2001 den Kästner-Roman „Emil und die Detektive“ verfilmt, u. a. mit Jürgen Vogel als der Dieb, der Emil sein Geld klaut

In „Nach uns der Rest der Welt“ spielen Julius Gause, Lina Hüesker, Anneke Kim Sarnau und Sophie von Kessel in den Hauptrollen. Der SWR-Fernsehfilm wurde von Bavaria Fiction produziert und wird heute, den 4. Oktober, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Gleichzeitig ist der Film bereits in der ARD-Mediathek zu sehen.

Fernsehfilm „Nach uns der Rest der Welt“ beleuchtet Liebe unter Widrigkeiten

In „Nach uns der Rest der Welt“ beginnt der 16-jährige Jonas an einer neuen Schule und hat mit viel Frust und Wut zu kämpfen. Jonas hat Duchenne-Muskeldystrophie, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Er weiß, dass er an dieser Krankheit eher früher als später sterben wird. Seine alleinerziehende Mutter Alma ist entschlossen, für ihren Sohn zu kämpfen. Sie hat Jonas bei Dr. Wildenhahn untergebracht. Die Ärztin kann sogar Jonas‘ Vertrauen gewinnen.

Doch dann lernt Jonas Emily kennen, Marianne Wildenhahns Tochter. Emily geht in dieselbe Klasse wie Jonas und bekommt fast nur schlechte Noten, die sie vor ihrer Mutter verheimlicht. Aus Emily und Jonas wird ein Paar, trotz all der Hindernisse. Doch Marianne fürchtet, dass ihre labile Tochter mit der Beziehung zu einem Todkranken überfordert sein könnte. Alma wiederum macht es Angst, dass Jonas ihr entgleitet. Beide wollen nur das Beste für ihr Kind. Was bei beiden bedeutet, die Liebe der beiden Teenager zu unterbinden.

