100 Jahre Radio: ARD und Deutschlandradio feiern im Oktober

ARD und Deutschlandradio begießen den 100. Geburtstag des „Unterhaltungsrundfunks“ mit zahlreichen Programmangeboten – und das nicht nur im Radio. Heute folgt der erste Beitrag im Free TV.

100 Jahre hat das Radio in Deutschland nun schon gewirkt. Bereits heute, am 3. Oktober, gibt es im SWR einen kleinen Vorgeschmack auf die Programmwochen zum Jubiläum, die schließlich vom 14. bis zum 29. Oktober in den Radios aller Landesrundfunkanstalten und des Deutschlandradios, der ARD-Audiothek, der ARD-Mediathek, im Ersten und in den Dritten Programmen der ARD stattfinden.

Hörfunkreihe blickt auf das Phänomen Radio

Die Reihe „Frequenzwechsel – eine Woche, einhundert Jahre Radio“ veranstaltet fünf einstündige Hörfunksendungen. Radiostationen aus ganz Deutschland sind mit dabei. Es gibt verschiedenste Themenschwerpunkte über das Radio als Chronist der Zeitgeschichte, über Musik, Sport und Comedy, bis hin zu bekannten Kultstimmen der Radiogeschichte. Dazu werden auch historischen Archivaufnahmen ausgepackt, persönlichen Anekdoten erzählt und ein Ausblick auf das Radio von morgen gegeben

Bild: © jakkapan – Fotolia.com – Das Radio hat viele Pioniertaten in die Wege geleitet und sogar den Eifelturm gerettet. Der sollte nach 20 Jahren verschrottet werden, überlebte aber letztlich als Radiostation des französischen Militärs

Die Moderation übernehmen jeweils zwei Prominenten, die ihre Wurzeln im Radio haben oder mit dem Medium verbunden sind. Mit dabei sind Anne Will, Jessy Wellmer, Gerhard Delling, Bettina Tietjen und weitere.

ARD läutet Podcast-Reihe über 100 Jahre Radio ein

Zum Jubiläum „100 Jahre Radio“ folgt auch die 15-teilige ARD-Podcast-Reihe „Radio macht Geschichte“ bei SWR, MDR und RBB. Von allen Episoden der Reihe gibt es auch Kurzfassungen. Ergänzend dazu läuft das RBB-Programm „Triumphe, Tränen und Tragödien! 100 Jahre Sport im Radio“. Bekannte und populäre Podcasts in der ARD-Audiothek beschäftigen sich ebenfalls mit dem Thema „100 Jahre Radio“, z.B. „Kalk und Welk“ (rbb) sowie „Die coolsten Radiosender der Welt -Die Serie zu 100 Jahren Radio · Podcast in der ARD Audiothek“. Über die Zukunft des Radios berichtet ebenso ein Hörfunkfeature namens „Das Radio der Zukunft – Personalisiert und mit KI“ (SWR).

Weitere Beiträge im Rahmen von 100 Jahre Radio – ab heute

© Viktor Gmyria – stock.adobe.com – Tatsächlich können Radiowellen nachts besser empfangen werden als tagsüber, da die Ionosphäre durch die fehlende Sonneneinstrahlung höhere Reflexionseigenschaften aufweist.

Heute, am 3. Oktober zeigt der SWR die Sendung „Radio aktiv – 100 Jahre Rundfunk“ um 19 Uhr. Auf ardkultur.de wird es später ab dem 14. Oktober auf einer Themen-Sonderseite eine Zusammenstellung der größten Radiomomente geben samt Archivschätzen und Hörspiel-Highlights. Das HR-Fernsehen zeigt am 15. Oktober um 22.10 Uhr „Dr. Murkes gesammeltes Schweigen“, die Verfilmung von Heinrich Bölls Radiosatire aus dem Jahr 1964.

Am 22. Oktober übeträgt das Erste das „Konzert des Bundespräsidenten“ ab 11 Uhr live aus Leipzig. Exklusiv in der ARD-Mediathek ist dann ab dem 23. Oktober der Zweiteiler „Radio Memories – Hör-Geschichten aus 100 Jahren“ abrufbar. Ebenfalls am 23. Oktober wird um 23.35 Uhr die RBB-Dokumentation „Menschen.Macht.Musik“ ausgesstrahlt.

Vom 28. auf den 29. Oktober präsentiert Deutschlandradio im Nachtprogramm „Die Welt als gemeinsamer Sprechsaal“ und beleuchtet das Radio als Instrument der Bildung und Unterhaltung, der Information, aber auch der Propaganda.

