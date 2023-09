ARD und ZDF Mediathek: Die besten Filme im Oktober

Anzeige

Von Jason Statham bis Bully Herbig: Die Mediatheken von ARD und ZDF bieten im Oktober einige Film-Highlights. Ein Überblick:

Das Zweite verweist dabei unter anderem auf ein Halloween-Special mit den Horrorfilmen „Bram Stoker’s Dracula“, „Mary Shelly’s Frankenstein“, „Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast“ ode auch „Unheimliche Begegnung der dritten Art“, die man alle Ende Oktober (tba) online gratis streamen werden kann. Außerdem kommen im Rahmen der Montagskino-Reihe „Adrenalin“ auch noch fünf Hollywood-Actionblockbuster zum Teil auch in die Mediathek. Die zweite „Adrenalin“-Reihe in diesem Jahr beginnt mit einer Free-TV-Premiere, dem Actionthriller „The 355 – Absolute Geheimsache“ mit Diane Kruger und Penélope Cruz, der ab 2. Oktober für vier Wochen lang online verfügbar gemacht wird.

Ihren Weg in die Mediathek finden auch:

„Cash Truck“ – ein Remake des französischen Rachethrillers „Cash Truck – Der Tod fährt mit“ (2004) von Guy Ritchie mit Jason Statham in der Hauptrolle, die vor mehr als zwei Jahrzehnten mit „Bube Dame König grAS“ (1998) und „Snatch: Schweine und Diamanten“ (2000) die Kinoleinwände eroberten. Nach „Revolver“ (2005) sollte es jedoch bis 2021 dauern, bis das Duo wieder gemeinsam drehte. Das Ergebnis: „Cash Truck“. Online ab 9. Oktober für eine Woche.

Der dritte Montagsfilm, der auch in der Mediathek zu sehen wird, ist „The Protégé – Der Racheengel“ mit Michael Keaton und Samuel L. Jackson, der nach dem 23. Oktober für vier Wochen online auf Abruf zur Verfügung stehen wird. Nicht in der Mediathek verfügbar werden leider „Terminator: Dark Fate“ und „Black and Blue“ (2019) sein.

„Wir haben einen Deal“

Der Fernsehfilm erzählt davon, wie nachhaltig eine Missbrauchserfahrung das Leben eines Menschen prägen kann: Die Konfrontation mit seinem ehemaligen Fußballtrainer, der ihn als Kind missbraucht hat, stürzt den beruflich erfolgreichen Frank in eine Lebenskrise. Bisher hatte er sich niemandem anvertraut. Als er feststellt, dass sein damaliger Trainer sich immer noch übergriffig verhält und der Freund seines Sohnes im Fußballverein davon betroffen sein könnte, ringt er sich mit Unterstützung seiner Frau zu einer Anzeige durch.

Montag, 23. Oktober, 20.15 Uhr linear im Zweiten zu sehen, bereits ab Samstag, 14. Oktober, 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

DIGITAL FERNSEHEN hat für den Oktober 2023 erneut die Highlights der Mediatheken von ARD und ZDF kuratiert.

Film-Highlights der ARD-Mediathek im Oktober

Sörensen fängt Feuer

Der 90-minütige Fernsehfilm vom NDR kommt ab 11. Oktober in die ARD Mediathek, die lineare Ausstrahlung erfolgt eine Woche später, am 18. Oktober, um 20.15 Uhr im Ersten.

Kommissar Sörensen, endgültig in die friesische Provinz gezogen, hat genug mit sich selbst zu tun: Er leidet unter Einsamkeit, Schlaflosigkeit und innerer Unruhe – und will dennoch nichts mehr, als die Medikamente gegen seine Angststörung abzusetzen. Da überfährt er nachts auf der Landstraße beinahe eine junge, verstörte Frau: unterernährt, im Nachthemd und blind. Als sie Sörensen endlich ihre Identität verrät, eröffnet sich ihm ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen. Sörensen ist überfordert mit der Situation und mit sich selbst. Der Ort lehnt ihn ab, die Angst kehrt zurück – und bei einer Leiche wird es nicht bleiben.

Ballon

Michael „Bully“ Herbigs DDR-Fluchtdrama „Ballon“ feierte seine Free-TV-Premiere 2020 in Sat.1. Nun läuft der Spielfilm als Feiertagsspecial zum Tag der Deutschen Einheit im Ersten und anschließend ist er auch online abrufbar in der ARD-Mediathek. Zum Inhalt:

Der Elektriker Peter Strelzyk (Friedrich Mücke) möchte im Jahr 1979 aus der DDR in den Westen flüchten. Zusammen mit seinem Freund Günter Wetzel (David Kross) baut er heimlich einen Heißluftballon, der ihre beiden Familien über die nahe gelegene Grenze tragen soll. Als Wetzel und seine Frau Petra (Alicia von Rittberg) in letzter Sekunde zurückschrecken, riskieren Strelzyk, seine Frau Doris (Karoline Schuch) und ihre Söhne Frank (Jonas Holdenrieder) und Andreas (Tilman Döbler) die Flucht zu viert. Bereits nach wenigen Minuten kommt es jedoch kurz vor der Grenze zur Bruchlandung.

Nach TV-Ausstrahlung am 3. Oktober, um 20.15 Uhr, für eine Woche online verfügbar.

