ARD und ZDF: Das sind die Serien-Highlights im Oktober

ARD und ZDF haben eine Vorschau auf ihr Programm im Oktober veröffentlicht: DIGITAL FERNSEHEN stellt ausgewählte Serien-Highlights vor.

In der ARD sind Die Elenden zurück! Ab dem 27. Oktober kann man in der Mediathek eine BBC-Verfilmung des Romanklassikers „Les Misérables“ in der ARD Mediathek streamen. Zu sehen gibt es Dominic West als Ex-Häftling Jean Valjean. David Oyelowo spielt seinen Rivalen, den Gefängniswärter Javert, während Lily Collins die ausgebeutete Fabrikarbeiterin Fantine verkörpert. Ab dem 30. Oktober folgt eine lineare Ausstrahlung der sechsteiligen Serie im MDR Fernsehen.

ARD wirft einen weiteren Blick in die „Charité“

Näher in der Gegenwart ist die Doku-Serie „Lubi – ein Polizist stürzt ab“ verortet. Ab dem 9. Oktober kann man die vier halbstündigen Episoden in der ARD Mediathek streamen, die lineare Ausstrahlung folgt am 9. Oktober um 23.05 Uhr im Ersten. Erzählt wird die Geschichte des Berliner Polizisten Rolf L, genannt „Lubi“, der als Drogenfahnder arbeitet und selbst kokainabhängig und für einen Autoschieberring tätig ist. Irgendwann flog sein Doppelleben auf, woraufhin Lubi im Herbst 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt wurde.

Daneben zeigt Das Erste am 16. Oktober ab 21.45 Uhr eine Fortsetzung der Serie „Charité intensiv„. In „Charité intensiv: Gegen die Zeit“ geht es um das Thema Organspende und die Schwierigkeiten, mit dem Mangel an Spenderorganen umzugehen. In der ARD Mediathek kann man die vierteilige Doku-Serie schon ab dem 12. Oktober sehen.

Horror-Schwerpunkt im ZDF

Im ZDF wird es derweil gruselig – passend zur Halloween-Zeit. Ab dem 20. Oktober zeigt der öffentlich-rechtliche Sender laut einer Programmvorschau eine neue Horror-Mystery-Serie namens „Was wir fürchten“. Das ZDFneo-Original erzählt von der Aufklärung eines Amoklaufs, bei dem der Kontakt zu den Toten eine zentrale Rolle spielt. Auch sehenswert scheint die schwedische Krimiserie „Detective No. 24“ zu sein, in der die gefeuerte Staatsanwältin Tilda in einer Flüchtlingsunterkunft der schwedischen Einwanderungsbehörde arbeitet. Dort lernt sie Ibraahin kennen, der sich als genialer Ermittler entpuppt.

Zudem kündigt das ZDF den Start der vierteiligen Miniserie „Füxe“ an, die ab dem 12. Oktober zum Streamen verfügbar ist. Wie man der Beschreibung des Senders entnehmen kann, handelt die Dramaserie von einem jungen Mann aus dem Kosovo, der seine Herkunft verschleiert, um in einer traditionellen Studentenverbindung ein günstiges Zimmer zu bekommen.

Ab dem 17. Oktober ist dann auch noch die vierte Staffel der US-Serie „The Rookie“ zu sehen.

