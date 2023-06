ARD überarbeitet „hart aber fair“ und macht Maischberger zur Lanz-Konkurrentin

Anzeige

Es wird nicht nur einen großen Moderatorinnenwechsel bei der ARD geben, auch die Talkformate „maischberger“ und „hart aber fair“ werden weiterentwickelt.

Mit dem Plasberg-Nachfolger Louis Klamroth soll „hart aber fair“ zu einem Format werden, das auch jüngeres Publikum in der ARD Mediathek für die Informationskompetenz der ARD und die politische Debattenkultur in Deutschland gewinnt. Nachdem sich bis auf den neuen Moderator bislang noch recht wenig an dem Dauerbrenner-Politformat getan hat, folgt nun also auch eine konzeptionelle Frischzellenkur.

Ebenfalls deutlich gestärkt wird Sandra Maischbergers Gesprächsrunde. Ihr Erfolg beim Publikum am Dienstag- und Mittwochabend soll durch mehr Sendetermine unter der Woche weiter gefestigt werden. Damit wird ihr Format mehr und mehr zu direkten Konkurrenz für Markus Lanz und seine Talkrunde im ZDF, die dort dienstags bis donnerstags in der Regel ab 22.45 Uhr läuft.

Maischberger-Extradosis und „hart aber fair“ mit weniger Plasberg-Flair

Alle Veränderungen bei den Talksendungen werden im Rahmen eines aufeinander abgestimmten Gesamtkonzepts entwickelt. Dazu erklärt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl:

„Eine Neujustierung der politischen Gesprächssendungen ist erforderlich. Sie ist Teil der umfassenden Programmreform, die den digitalen Umbau mit der Stärkung der ARD Mediathek und der gleichzeitigen Profilierung des Ersten zum Ziel hat. Wir müssen auch für jüngere Menschen im Digitalen einen Ort des politischen Diskurses anbieten. Damit dies gelingt, müssen wir die unterschiedlichen Konzepte der Talks schärfen, auf Meinungsvielfalt achten, eine Themensetzung für alle Bevölkerungsgruppen anbieten, Gesprächsformen und Gästeauswahl voneinander abgrenzen. Die jetzt eingeleitete Neujustierung der Talksendungen gehen wir in den kommenden Jahren in diesem Sinne beherzt an.“

