„Sportschau“ und „Tagesthemen“: Neue Moderatorinnen durch munteres Stühlerücken bei der ARD

Die Programmreform geht weiter: Das neue Gesamtkonzept für ARD-Gesprächssendungen führt zu einer wahren Wechseltirade, an deren Ende neue Moderatorinnen für „Tagesthemen“ und „Sportschau“ stehen. Derartige Spekulationen gab es schon länger. DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits im Mai in diese Richtung.

Die ARD freut sich auf drei Moderatorinnen, die im kommenden Jahr an den Start gehen: Den politischen Talk am Sonntagabend im Ersten wird Caren Miosga übernehmen und die Moderation der tagesthemen abgeben. Dort verstärkt Jessy Wellmer das Team. Ihre Aufgabe bei der „Sportschau“ füllt dann Lea Wagner aus, die bereits SWR-Sport- sowie die ARD-Skisprung-Sendungen moderiert und bei der Fußball-WM in Katar für die ARD im Einsatz war. Die Neubesetzungen sind Teil der umfassenden Programmreform, in der auch die ARD-Gesprächssendungen konzeptuell weiterentwickelt werden sollen. Die geplanten Änderungen und Personalien bedürfen noch der Zustimmung der Gremien.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl zu den Neubesetzungen bei „Sportschau“ und „Tagesthemen“:

„Starke Marken brauchen starke Köpfe. Der Sonntag nach dem ‚Tatort‘ ist der Königsplatz des politischen Talks: die meistgesehene Gesprächssendung im deutschen Fernsehen. Ich freue mich sehr, dass wir Caren Miosga mit ihrer umfassenden journalistischen Kompetenz, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Durchsetzungsstärke für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Mit Jessy Wellmer bekommen die ‚tagesthemen‘ eine versierte und beliebte Journalistin. Jessy Wellmer stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat sich intensiv mit der Entwicklung Ostdeutschlands beschäftigt und wird auch dieses Jahr das ARD-Programm mit einer persönlichen Reportage aus diesem Teil der Republik bereichern. Die ‚Tagesthemen‘ sind heute bereits durch die ‚Mittendrin‘-Reportagen regional fest in Deutschland verankert; diesen Aspekt wollen wir mit Jessy Wellmers Besetzung weiter stärken. Herzlich willkommen im Moderationsteam der ‚Sportschau‘ heiße ich Lea Wagner, die künftig die Traditionsmarke des ARD-Sports mit ihrem Wissen und ihrer Energie bereichern wird. Drei starke Persönlichkeiten, die für Frauenpower, Erneuerung und vielfältige Perspektiven in der ARD stehen.“

NDR-Intendant Joachim Knuth: „Caren Miosga ist als Nachfolgerin von Anne Will die richtige Frau am richtigen Platz – offen, souverän und unkonventionell. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam mit ihr die erfolgreichste politische Gesprächssendung im deutschen Fernsehen mit neuen Impulsen in die Zukunft führen. Die vielseitige Journalistin Jessy Wellmer wird mit frischem Blick ein Gewinn für die ,tagesthemen‘ sein und dort Akzente setzen. Ich sehe es als starkes Zeichen, dass wir zwei herausragende Journalistinnen aus den eigenen Reihen für diese entscheidenden Positionen gewinnen konnten.“

Quelle: ARD Presse | Red.: bey

Bildquelle: df-ard-moderatorinnen-wechsel: ARD Presse