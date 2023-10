„Babylon Berlin“-Konzert mit Max Raabe heute im Free TV

Anzeige

Die deutsche Hitserie „Babylon Berlin“ glänzt beim Publikum auch wegen ihres hochwertigen Soundtracks. Die ARD zeigt heute das erste Groß-Konzert zur Serie, u. a. mit Max Raabe.

Am 11., 12. und 13. September fand die Premiere statt. Erstmals wurde der beliebte Soundtrack von „Babylon Berlin“ vollständig in einem aufwändigen Live-Konzert vor Publikum präsentiert. Auf der Bühne gab es diverse Gastauftritte. Darunter waren zum Beispiel Meret Becker und Max Raabe. Heute in der Nacht zeigt die ARD das Konzert der Baltic Sea Philharmonic in Gänze.

Hochkarätige Künstler und Publikumslieblinge

Im Rahmen der „TingelTangel“-Konzertreihe wurde im Theater des Westens in Berlin der Klang der 1920er und 1930er Jahre wiederbelebt. Die musikalische Leitung hatten der Filmkomponist und Musikkomponist Johnny Klimek sowie der renommierte Pianist und Dirigent Kristjan Järvi übernommen. Järvi war zuvor von 2012 bis 2018 Chefdirigent des MDR Sinfonieorchesters in Leipzig gewesen.

Schon innerhalb der Serie „Babylon Berlin“ standen bekannte deutsche Kümnstlerinnen wie Meret Becker und Musiker wie Max Raabe auf der Bühne und heizten das Filmpublikum an. Auch im September präsentierten diese zusammen mit der Baltic Sea Philharmonic ihre Showkünste live im Theater des Westens. Ebenso dabei waren die polnische Sängerin Natalia Mateo oder die Kabarattistin Madame Le Pustra.

Das „Babylon Berlin“-Konzert heute Nacht erstmals im Free TV

Am heutigen Sonntag zeigt die ARD um 23.35 Uhr eine einstündige Aufnahme dieses „Babylon Berlin“-Konzertes aus dem Theater des Westens. Dabei lohnen sich ebenso die Schauwerte, denn die berauschenden Klänge wurden von einer aufwändigen Bühnenshow begleitet, die von Bildmaterial aus der Serie unterstützt wurde.

