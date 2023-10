„Babylon Berlin“ verliert Zuschauer – heute Abend geht es weiter

Anzeige

Seit kurzem läuft die vierte Staffel der populären Historienserie „Babylon Berlin“. Jetzt hat die ARD erste Zahlen mitgeteilt.

Nachdem die gesamte vierte Staffel von „Babylon Berlin“ bereits am 29. September zum Streamen erschien (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), startete die lineare Ausstrahlung im Ersten am Sonntagabend zur Primetime. Wie die ARD nun mitteilte, sahen 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Auftakt der neuen Staffel, was einem Marktanteil von 15,1 Prozent entsprechen soll. Über vier Folgen hinweg soll der Marktanteil des Abends bei 14,7 Prozent gelegen haben.

„Babylon Berlin“: Publikumsschwund im linearen TV

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag jedoch mitteilte, erreicht „Babylon Berlin“ auf linearem Weg nicht mehr so viele Zuschauer wie früher. Zum Start im Jahr 2018 verfolgten noch 7,83 Millionen die Serie, beim Auftakt der dritten Staffel sollen es noch 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen sein, kann man dem dpa-Bericht entnehmen. Ein Publikumsschwund im linearen TV ist also deutlich zu vernehmen. In der ARD Mediathek soll die neue Staffel seit Freitag mehr als 1,5 Millionen Abrufe generiert haben.

Die lineare Ausstrahlung der Historienserie geht am Montagabend (2. Oktober) weiter. Um 20.15 Uhr werden wieder vier Episoden am Stück gezeigt. Jeweils zwei Episoden folgen außerdem am 3. und 4. Oktober gegen 22 Uhr.

