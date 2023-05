„Babylon Berlin“ – Staffel 4 im Free-TV: Starttermin fix

Anzeige

Die 4. Staffel von „Babylon Berlin“ kommt wie gewohnt ins Free-TV und in die ARD-Mediathek. Der Starttermin für die neuen Folgen im Ersten stehen jetzt, allerdings ändert die ARD die Modalitäten der Ausstrahlung.

Mit vier Folgen zur Prime Time startet die neue Staffel „Babylon Berlin“ am Sonntag, 1. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Ersten. Vier weitere Folgen strahlt Das Erste am darauffolgenden Tag, Montag, 2. Oktober um 20:15 Uhr aus. Jeweils zwei Folgen sind am 3. und 4. Oktober gegen 22:00 Uhr zu sehen. Damit behält die deutsche Historien-Krimiserie den prestigeträchtigen „Tatort“-Startplatz am Sonntag, wird aber deutlich geraffter im Free-TV abgespult als die vorherigen Staffeln. Die vierte Staffel 4 ist bereits ab dem 29. September 2023 in der ARD Mediathek online first abrufbar. Die Staffeln eins bis drei werden einige Wochen vorher online gestellt.

Vierte Staffel von „Babylon Berlin“: Ein Ami-Gangster in Berlin

Die vierte Staffel „Babylon Berlin“ beruht auf Volker Kutschers Roman „Goldstein“. Zwölf neue Episoden versprechen ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren. An ihrer Seite erleben wir grandiose Schaukämpfe in den Boxclubs der Unterwelt, schweißtreibende Tanzmarathons im Moka Efti und die Katakomben der Roten Burg, dem Polizeipräsidium, in dem alle Fäden zusammenlaufen. Gleichzeitig wirft die vierte Staffel einen neuen Blick auf das Pulverfass Berlin. Es ist der Blick von Abraham Goldstein. Der Amerikaner ist zurückgekehrt, um ein gestohlenes Juwel seines Vaters zu finden. Die Suche führt ihn von seiner jüdischen Verwandtschaft im Scheunenviertel bis in die Gemächer der Familie Nyssen. Eher nebenbei entfacht Goldstein einen Bandenkrieg, in dessen Verlauf sich das Gefüge der Unterwelt von Grunde auf ändert. Und Kommissar Rath ahnt nicht, dass der Pakt mit dem Teufel den Kampf gegen seine inneren Dämonen neu entfacht.

Sämtliche Folgen der 4. Staffel von „Babylon Berlin“ sind bereits bei Sky und Streamingdienst Wow auf Abruf zu sehen.

