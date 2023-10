„Brennpunkt“ zur Lage in Israel: Das Erste ändert Programm

Anzeige

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 7. Oktober um 20:15 Uhr einen voraussichtlich 10-minütigen „Brennpunkt“ (BR) aus.

Anzeige

Brennpunkt: Eskalation in Nahost – Angriff im Morgengrauen

Moderation: Christian Nitsche

7. Oktober 2023

20:15 Uhr – 20:25 Uhr

Tausende Raketen hat die Hamas aus dem Gaza-Streifen auf Israel abgefeuert. Terrorkommandos der radikalen Palästinenser-Organisation sind auf israelisches Gebiet eingedrungen. Es gibt Tote und Verletzte. „Wir sind im Krieg“, sagt Israels Premier Netanjahu und er kündigt an, Hamas werde einen nie dagewesenen Preis für den Angriff zahlen. Der Nahostkonflikt eskaliert erneut. Wie kam es zu dem Überraschungsangriff? Worauf muss sich die Region einstellen und wie sieht die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft aus? Der „Brennpunkt“ berichtet aus der Region über die aktuelle Lage und über Hintergründe.

Die „Brennpunkt“-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten – im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Quelle: ARD; Redaktion: Richard W. Schaber