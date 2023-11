Bundesliga: Diese Free-TV-Spiele zeigt Sat.1 live am 16. und 17. Spieltag

Anzeige

Die DFL hat die Ansetzungen zum Jahreswechsel in der Bundesliga bekanntgegeben, inklusive der Free-TV-Spiele für Sat.1. Zumindest ein beteiligter Verein verwundert dabei wenig.

Vor und nach der Winterpause gibt es am 17. und 18. Bundesliga-Spieltag mittlerweile schon traditionell auch zwei Live-Übertragungen im Free-TV, an denen momentan Sat.1 die Rechte hält. Für diese Saison stehen mittlerweile auch die ausgewählten Partien fest.

So wird es am Sonntag, den 17. Dezember, das Spiel Bayern München – VfB Stuttgart (Anstoß: 19.30 Uhr) neben der Ausstrahlung über DAZN auch im Free-TV bei Sat.1 live übertragen. Das Bundesliga-Kalenderjahr 2023 endet übrigens mit einer Englischen Woche. Das heißt, zwischen dem 15. und 20. Dezember finden gleich 18 Spiele statt. Die Spiele unter der Woche laufen dabei exklusiv bei Sky.

Verzerrter Spieltag führt zu ungewöhnlichen (Free-)TV-Übertragungen rund um Bundesliga-Winterpause

Außergewöhnlich dabei ist, dass am Dienstag (19. Dezember) lediglich drei Spiele terminiert wurden und ganze sechs am Mittwoch. Diese Maßnahme ist mit den insgesamt drei Sonntagspartien am 17. Dezember begründet, die wiederum mit den internationalen Europapokalbegegnungen der Vorwoche zusammenhängen.

Wieder aufgenommen wird der Spielbetrieb dann am Freitag, 12. Januar (20.30 Uhr), mit dem 17. und letzten Spieltag der Hinrunde. Hier wird die Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Auch der Auftakt in das neue Kalenderjahr wie zuletzt üblich neben DAZN gleichzeitig von Sat.1 übertragen.

Hier geht es zu den konkreten Ansetzungen DFL für die kommenden Bundesliga-Spieltage.