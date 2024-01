„Das Küstenrevier“: Neue Sat.1-Vorabendserie startet heute

Sat.1 läutet heute eine neue Vorabendserie ein: In „Das Küstenrevier“ ermittelt „Großstadtrevier“-Veteran Till Demtrøder auf der Ostseeinsel Rügen.

Nachdem „Die Landarztpraxis“ gestern auf Sat.1 ins Staffelfinale ging, bringt der Sender ab heute eine brandneue Vorabendserie an den Start. Die Krimiserie „Das Küstenrevier“ führt nach Rügen an die Ostsee und ist ab heute von Montag bis Freitag immer 19 Uhr im linearen Programm zu sehen. Zudem stellt der Streamingdienst Joyn ab morgigen Freitag, den 12. Januar, gleich fünf neue Folgen auf einmal zur Verfügung. Hier wird „Das Küstenrevier“ zukünftig immer freitags gleich im Fünferpack im Stream veröffentlicht. Ganze 80 Episoden wurden im Auftrag von Sat.1 bereits fertig gestellt.

Till Demtrøder als Hauptkommissar im „Küstenrevier“

© SAT.1 – Vater (Till Demtrøder) und Tochter (Vanessa Eckart) ermitteln in der Polizei Seite an Seite. Kann das gut gehen?

Von 1992 bis 2010 war der Hamburger Schauspieler Till Demtrøder fester Bestandteil der Polizeiserie „Großstadtrevier“. Nun übernimmt er in „Das Küstenrevier“ eine ähnliche Rolle. Als Kriminalhauptkommissar Harry Stein ermittelt er in der Küstenstadt Küstritz auf der Ostseeinsel Rügen. An seiner Seite steht niemand anderes als seine eigene Tochter Hanna (Vanessa Eckart), die mit ihm zusammen die polizeiliche Ermittlungsarbeit angeht. Mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Benni (Manuel Santos Gelke) ist sie erst kürzlich aus Rostock in ihre Heimat zurückgekehrt und hat zudem ein dunkles Geheimnis im Gepäck, das das Städtchen Küstritz gehörig durcheinander wirbelt.

Kommissar Harry Stein hat aber noch einige andere Baustellen und sitzt buchstäblich zwischen den Stühlen. Eigentlich schlägt sein Herz für die Pensionsbetreiberin Nele (Bianca Karsten). Doch die Küstritzer Bügermeisterin Natalie (Nicola Ransom) macht Harry unverhohlen Avancen und ist zu allem bereit, um ihren Angebeteten in ihre eigenen Arme zu treiben