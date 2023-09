Das „Quiz Taxi“ läuft wieder im TV: Startschuss ist heute

Anzeige

Das „Quiz Taxi“ kommt nach 15 Jahren Sendepause zurück ins Fernsehen. Auf den ersten Blick hat sich kaum etwas geändert, auf den zweiten allerdings schon.

Anzeige

Es ist fast so, als hätte es die 15 Jahre ohne „Quiz Taxi“ nie gegeben. Wie DIGITALFERNSEHEN bereits berichtete, wird nicht der damalige Originalmoderator Thomas Hackenberg wieder am Steuer sitzen und die Fahrgäste durch die Sendung führen. Auch an der TV-Heimat der Sendung hat sich nichts geändert. Erneut läuft das Format auf Kabel eins und wird wie damals montags bis freitags im Vorabendprogramm gesendet. Der Startschuss ist heute.

Das „Quiz Taxi“ damals

Beim „Quiz Taxi“ ist der Name Programm. Zunächst ahnungslose Fahrgäste können in der Zeit, bis sie an ihrem Ziel ankommen, Geldpreise gewinnen, indem sie diverse Fragen richtig beantworten. Erstmals lief die Sendung mit Thomas Hackenberg von 2006 bis 2008. Im Jahr 2012 gab es zudem eine Neuflage namens „Quiz Taxis Reloaded“, damals allerdings mit Murat Topal als Quiz-Master. Nun ist Originalmoderator Hackenberg für die 2023er Neuauflage persönlich zurück und trotz der nostalgischen Anmutung hat sich auch einiges geändert.

© Kabel Eins/Boris Breuer – Es winken ein paar gute Scheine für alle, die im „Quiz Taxi“ richtig antworten

Das „Quiz Taxi“ heute

Bedenkt man, dass zu jener Zeit im Sommer 2008, als das „Quiz Taxi“ in die Sendepause ging, das allererste iPhone-Modell frisch auf den Markt kam, hat sich in den letzten Jahren so einiges geändert. Heutzutage hat nahezu jeder ein internetfähiges Smartphone in der Tasche. Die Kandidaten dürfen dieses nun auch im „Quiz Taxi“ benutzen. Innerhalb eines Zeitlimits von zehn Sekunden ist es ihnen erlaubt, mobil zu googeln. Ob diese Regelung besonders für die jüngere Generation nicht fast schon zu größzügig ist, wird sich noch zeigen müssen. Zudem haben die Fahrgäste insgesamt drei Leben. Sollten sie also dreimal falsch antworten, verlieren sie alles, was sie sich bisher erspielt haben und müssen sofort aus dem Taxi aussteigen.

Sendetermine und Spin-off

Ab heute, den 4. September, wird das neue „Quiz Taxi“ immer montags bis freitags um 18.55 Uhr auf Kabel eins ausgestrahlt und auch auf dem Streaming-Dienst Joyn zu sehen sein. Zudem gibt es auf Joyn ein exklusives Spin-off namens „Quiz Taxi – Joyn Edition“, das vom Social-Media-Star Amar moderiert wird. Dieses Spin-off ist ab dem 18. September kostenlos auf Joyn verfügbar.

Bildquelle: df-quiz-taxi: Kabel Eins

Quiz Taxi 2023: Kabel Eins