Deutschland Tour der Radprofis live bei ARD und ZDF

ARD und ZDF berichten bis Sonntag wieder täglich live von der Deutschland Tour der Radprofis.

Fans des Radsports erwartet eine umfangreiche Berichterstattung zur Deutschland Tour 2023 im Ersten und Zweiten Deutschen Fernsehen.

Die erste Etappe (178 Kilometer) am Donnerstag, 24. August, startet in St. Wendel und führt über das nördliche Saarland nach Merzig. Die zweite Etappe (190 Kilometer) am Freitag, 25. August, geht von Kassel nach Winterberg. Arnsberg und Essen sind die Start- und Zielorte des dritten Teilstücks (174 Kilometer) am Samstag, 26. August. Am Sonntag, 27. August, geht es dann auf der 4. Etappe (180 Kilometer) von Hannover zum Finale nach Bremen.

ARD und ZDF übertragen im Wechsel; die ARD am Donnerstag und am Samstag, das ZDF am Freitag und am Sonntag. Geplant sind täglich rund zwei Stunden Liveübertragung im Fernsehen und im Internet – begleitet in den Social Media-Kanälen.

„Kurz nach der Radweltmeisterschaft und genau vier Wochen nach der Tour de France trifft sich die internationale Elite der Radprofis zu Deutschlands einzigem Etappenrennen auf Weltniveau,“ erklärt SR-Intendant Martin Grasmück. Der SR trägt für die ARD die Gesamtverantwortung. Für den Sender sei die Deutschland Tour 2023 etwas besonderes, da nicht nur der Prolog (bereits am 23. August), sondern auch die erste Etappe komplett im Saarland stattfindet.

