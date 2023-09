„Doppelpass“: König fällt aus, aber Brückner diesmal nicht Ersatz

Anzeige

Florian König ist am Wochenende für seinen Hauptarbeitgeber RTL unterwegs, daher muss beim Sport1-„Doppelpass“ Ersatz her. Rudi Brückner springt diesmal aber nicht für ihn ein.

Jochen Stutzky wird am Sonntag (11.00 Uhr) erstmals den Fußball-Talk „Doppelpass“ beim Fernsehsender Sport1 moderieren. Der 42 Jahre alte Journalist ersetzt Stamm-Moderator Florian König, der am Wochenende für RTL im Länderspiel-Einsatz ist. Stutzky vertrete in dieser Saison König, wenn dieser verhindert sei, bestätigte Sport1 der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Stutzky feiert Premiere als „Doppelpass“-Gastgeber

© Sport1 © Sport1 Bild: © Sport1/Rupp Jochen Stutzky hält Einzug in die gar nicht so lange Reihe an „Doppelpass“-Moderatoren, an deren Anfang Rudi Brückner steht.

Stutzky ist nach Angaben des Sportsenders der fünfte Moderator des „Doppelpass“ nach Rudi Brückner, Jörg Wontorra, Thomas Helmer und König. Er war bereits als Co-Moderator der Talksendung im Einsatz. Zuletzt war Brückner einige Male als Ersatz für König eingesprungen, als dieser erkrankt oder für RTL im Einsatz war.

