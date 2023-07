Erstmals als Eurovisionssendung: Starnacht am Wörthersee heute

Anzeige

Heute live im Ersten und erstmals als Eurovisionssendung: Die Starnacht am Wörthersee, moderiert von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Anzeige

Die „Starnacht am Wörthersee“ hat es ins Hauptprogramm der ARD geschafft. Heute, den 8. Juli, geht es um 20.15 Uhr los. Das dreistündige Programm wird von Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderiert. Diverse Stargäste aus der Pop- und Schlagerszene werden auf der Bühne stehen und vor rund 7.500 Zuschauerinnen und Zuschauern ihre Songs an der Klagenfurter Ostbuch des österreichischen Wörthersees darbieten.

Starnacht am Wörthersee heute u. a. mit Andrea Berg und Beatrice Egli

Dieses Jahr wird der Wörthersee von Stars besungen wie Andreas Gabalier, Maite Kelly, Andrea Berg, Howard Carpendale, Melissa Naschenweng, Wolkenfrei, Ray Dalton, Kamrad, Alexander Eder, die Mayerin, Beatrice Egli, Laura Bilgeri, Julian le Play, Loi und Matteo Bocelli.

Die „Starnacht am Wörthersee“ wird zeitgleich im Ersten und auf ORF 2 gesendet. Das Live-Event wird dann 30 Tage in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt sowie in der ORF-TVthek.

Bildquelle: Starnacht am Wörthersee: ARD