Die Finals 2023 ab heute live bei ARD und ZDF – großflächige Programmänderungen

Anzeige

Mini-Olympia: Bei den Finals 2023 handelt es sich um die wohl größtmögliche Bühne für die Deutschen Meisterschaften in 18 verschiedenen Sportarten von Leichtathletik bis Schwimmen. ARD und ZDF übertragen ab heute umfangreich live von dem Event, für den sie einst selbst Pate standen.

Anzeige

Vom 6. bis zum 9. Juli werden bei den Finals 2023 Rhein-Ruhr 129 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. ARD und ZDF übertragen die Finals an vier Tagen mehr als 25 Stunden live sowie mehr als 70 Stunden in den Livestreams der Mediatheken von ARD und ZDF. Das ZDF ist dabei diesen Donnerstag (von 14.15 bis 17.00 Uhr) und am Samstag, 8. Juli, von 10.15 bis 19 Uhr, an der Reieh. Am Freitag (von 14.10 bis 19.55 Uhr) und Sonntag (von 10 bis 19.58 Uhr) sendet das Erste sein Live-Programm von den Finals 2023. Die ARD berichtet zudem an allen Tagen in ihren Radioprogrammen. An allen vier Tagen realisieren ARD und ZDF das Livestreaming gemeinsam.

An allen vier Tagen kommt es somit aber auch zu großflächigen Programmausfällen im Ersten und Zweiten am Vorabend, sowie nach- und vormittags. Betroffen hiervon sind zum Beispiel Publikumslieblinge wie „Bares für Rares“ (entfällt heute). Eine tagesaktuelle Übersicht bieten ARD und ZDF auf ihren Homepages.

Finals 2023 live bei ARD und ZDF im TV sowie im Livestream

Die Deutschen Meisterschaften in 3×3 Basketball, Bogensport, Gerätturnen, Judo, Karate, Rhythmischer Sportgymnastik, Taekwondo, Tischtennis, Trampolinturnen und Triathlon werden in Düsseldorf ausgetragen. In Duisburg finden die Deutschen Meisterschaften in Kanu, Kanu-Polo, Stand-Up-Paddling, BMX, Breaking und Klettern (Bouldern und Speed) statt. Die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik werden in Kassel, die im Schwimmen in Berlin ausgetragen.

Die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik und im Schwimmen finden zudem im Rahmen der Finals an anderen Standorten (Kassel und Berlin) statt und werden im Rahmen der Live-Übertragungen von ARD und ZDF in die Finals integriert.

Einer Idee von ARD und ZDF folgend wurden die Finals erstmals 2019 in Berlin ausgetragen. Von der Corona-bedingten Absage 2020 abgesehen hat sich das Event mittlerweile als große Bühne für kleinere Sportarten etabliert. 2024 finden die Finals in Dresden statt.

Ebenfalls interessant:

ARD zieht Finals auch für Wintersport in Betracht

Mit Material des ZDF

Bildquelle: df-finals-2022-zdf: ZDF