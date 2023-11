Fußball-EM 2024: Auslosung mehrfach im Free-TV

Anzeige

Die Auslosung für die Fußball-Europameisterschaft 2024 können Fans kostenfrei und auf mehreren Wegen sehen.

Neben den Free-TV-Sendern ZDF und RTL zeigt auch Rechteinhaber Telekom die Veranstaltung am 2. Dezember in Hamburg über MagentaTV gratis. Das bestätigten die drei Sender am Donnerstag.

EM-Auslosung bei ZDF, RTL und MagentaTV

© MagentaTV/Telekom

Die Telekom hatte sich die Rechte für das Turnier gesichert und zeigt alle Spiele der EM live. Über Sub-Lizenzen werden zudem Partien im Ersten und Zweiten sowie RTL gezeigt. Ausgelost werden in Hamburg die sechs Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften, die beiden Gruppenersten qualifizieren sich bei dem Turnier ab dem 14. Juni 2024 sicher für die K.-o.-Runde.

Die deutsche Nationalmannschaft, die im November noch Testspiele gegen die Türkei (18. November) und in Österreich (21. November) bestreitet, ist bei der Auslosung als Gastgeber in Topf 1 gesetzt. Dazu kommen die nach Punkten besten Gruppensieger der Qualifikation. Nach aktuellem Stand sind dies Portugal, Frankreich, Belgien, England und die Türkei. Die finalen Lostöpfe werden nach den Qualifikationsspielen im November bekannt gegeben.

