„In aller Freundschaft“ startet in die 27. Staffel

Seit fast 26 Jahren erzählt „In aller Freundschaft“ vom aufregenden Alltag in der Sachsenklinik – voller Emotionen zwischen Notaufnahme, Intensivstation, Ärzte- und Pflegezimmer.

Prominente Gaststars der neuen Staffel sind Anna Thalbach, Muriel Baumeister, Luca Zamperoni, Friederike Linke, Jens Atzorn, Toni Krahl, Julia E. Lenska und andere. Die 27. Staffel startet mit der Folge 1048 „Ich schaffe das schon!“ am heutigen 9. April in der ARD-Mediathek und am 16. April, 21 Uhr im Ersten.

Das Zuschauerinteresse für „In aller Freundschaft“ ist nach wie vor ungebrochen. Vor allem die Nutzung der Mediathek ist bei der 26. Staffel im Vergleich zur 25. Staffel mit mehr als 1.700.000 Abrufen auf über 31.000.000 gestiegen. Durchschnittlich 4,2 Millionen Menschen schalteten „In aller Freundschaft“ jede Woche im TV ein. Das entspricht einem stabilen Marktanteil von 16,5 Prozent.

Auch in den neuen Folgen „In aller Freundschaft“ bleibt es spannend:

Ein Neuanfang braucht Zeit, Mut und menschlichen Zusammenhalt. Besonders, wenn Probleme auftreten, die unüberwindbar erscheinen. Das spüren Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) deutlich. Während Kathrin sich sowohl beruflichen als auch familiären Herausforderungen gegenübersieht, lernt Roland mit seiner Sehbehinderung zu leben.

Indes trifft Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) eine Entscheidung. Die Ausnahmesituation, als sein bester Freund Roland angeschossen wurde, hat ihm gezeigt, wo er hingehört. An den OP-Tisch und in den Kreis seiner Freunde und Kollegen. Kaum ist er zurück in der Klinik, steht plötzlich ein Skandal vor der Tür.

Von den einschneidenden Erlebnissen mitgenommen, stellt sich Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) den Herausforderungen als Klinikleiterin. Mutet sie sich damit zu viel zu? Wo bleibt die Zeit für Emil oder für sie selbst? Und dann ist da auch noch Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend). Kann er Maria auffangen oder lassen die beiden einander endgültig los?

Derweil gleicht Dr. Ina Schultes (Isabell Gerschke) Rückkehr nach ihrer Auszeit einem Neubeginn – mit neuen Aufgaben und alten Freunden. Auch Dr. Ilay Demir (Tan Caglar) sehnt sich nach einer neuen Herausforderung. Während er beruflich durchstartet, begegnet er jemand Besonderem … Kann das Liebe sein?

Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu) ist bei all dem ganz sie selbst: Ehrgeizig. Zielorientiert. Zurückgezogen. Besonders Dr. Heilmanns Sehbehinderung lässt ihr keine Ruhe. Gelingt es ihr, an seinem Zustand etwas zu verändern? „In der Neurochirurgie musst du an Wunder glauben“, erklärt sie ihrem neuen aufstrebenden Assistenzarzt

Auf ein Wunder hofft auch das Pflegeteam der Sachenklinik. Arzu Ritter (Arzu Bazman), Miriam Schneider (Christina Petersen), Kris Haas (Jascha Rust) und Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill) geraten in Zeiten des Pflegenotstandes zunehmend an persönliche und berufliche Grenzen. Wie lange kann das noch gut gehen?

Wunder gibt es immer wieder

Chefarzt Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) und Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) unterstützen ihr Team, wo sie können und versuchen die Klinik trotz der Schlagzeilen ins beste Licht zu rücken.

Von alldem lässt sich Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) nicht aus der Fassung bringen. Dann wird der Urologe von der Vergangenheit eingeholt und plötzlich steht sein Leben Kopf …

Das Team der Sachsenklinik wächst – miteinander, zusammen und in neue Höhen. Und in unsicheren Zeiten schafft das Kollegium den Schulterschluss. Freundschaft, Neubeginn und Krise lagen selten so nah beieinander.