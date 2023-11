Ingolf Lücks Tochter bald bei „Sturm der Liebe“

Der Vater ist eine TV-Legende Deutschlands: Ingolf Lück ist nicht nur „Let’s Dance„-Sieger, sondern früher ja auch Anchor-Man der „Wochenshow“ gewesen. Nun schickt sich seine Tochter an, in seine Fußstapfen zu treten.

Lily Lück ist ab Folge 4171 (voraussichtlicher Sendetermin: 21. Dezember 2023) als Zoe de Lavalle in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Zoe stammt aus einer französischen Adelsfamilie und ist in Elite-Internaten aufgewachsen. Für einen mehrwöchigen Workshop bei einem renommierten Trainer in der Region stellt die talentierte Dressurreiterin ihr Pferd Sindbad am Fürstenhof ein und bezieht ein Gästezimmer. Dabei fällt ihr der attraktive Geschäftsführer Philipp Brandes ins Auge …

Lily Lücks Rolle bei „Sturm der Liebe“: Intelligent, standesbewusst und ehrgeizig

„Als ich die Rolle der Zoe gelesen habe konnte ich es gar nicht abwarten sie zu spielen. Sie scheint im ersten Moment zickig und verwöhnt, doch habe ich schnell eine verletzliche und liebenswerte Seite an ihr entdecken können, sodass ich sie oft gut nachvollziehen konnte. Und zugegebenermaßen macht es manchmal auch einfach großen Spaß die Böse zu spielen und ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen. Die Zeit am Set habe ich unheimlich genossen, viel gelernt und mich pudelwohl gefühlt da mich das Team und die Kolleg*innen direkt herzlich aufgenommen haben.“

Lily Lück würde in Köln geboren. Sie ist 2019 für ihre Ausbildung auf der Schauspielschule Zerboni nach München gezogen, auf der sie 2022 ihren Abschluss machte. Lily Lück war schon in den TV-Serien „Friedmanns Vier“ und „The Drag and Us“ zu sehen.

„Sturm der Liebe“, läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten.