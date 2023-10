Kai Pflaume übernimtt ARD-Jahresquiz von Plasberg: Jauch, Schöneberger und Co. wieder Gäste

Anzeige

Der Moderator Kai Pflaume wird in diesem Jahr erstmals das ARD-Jahresquiz im Ersten moderieren und somit Frank Plasberg beerben.

Der 56-Jährige werde am 30. Dezember durch die Sendung führen, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntag in Hamburg mit. Seit 2008 war Frank Plasberg Gastgeber, der im vergangenen Jahr seinen Rückzug angekündigt hatte. „2023 – Das Quiz“ wird am Tag vor Silvester gezeigt (Samstag, 30. Dezember, 20.15 Uhr).

Gewohntes Team um Jauch, Schöneberger, Liefers und Silbereisen raten bei ARD-Jahresquiz-Debüt von Kai Pflaume

2022 hat Frank Plasberg das letzte Mal das ARD-Jahresquiz moderiert, nun übernimmt Kai Pflaume. © ARD/WDR/Stephan Pick/Brand New Media/Montage Frey

„Das Rateteam des Rateshow-Klassikers hat sich nicht geändert“, teilte der NDR weiter mit. Günther Jauch ist jedes Mal dabei und damit zum 16. Mal, Jan Josef Liefers zum 13. Mal, Barbara Schöneberger zum 12. Mal und Florian Silbereisen zum 3. Mal. „Sie testen ihr Wissen über das abgelaufene Jahr“, hieß es.

Das Jahresquiz gilt als erfolgreichster Jahresrückblick im deutschen Fernsehen, 2022 waren gut 4 Millionen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer dabei, 2020 etwa 6 Millionen.