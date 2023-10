Länderspiel Deutschland – Mexiko: Probleme auch bei ARD?

Anzeige

Das heutige Länderspiel zwischen Deutschland und Mexiko läuft live bei der ARD. Das letzte Spiel bei RTL verärgerte mit Bildstörungen. Die könnten auch im Ersten drohen.

Das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Mexiko läuft am 5. Spieltag heute live im Ersten. Interessant an diesem sportlichen Ereignis könnte auch ein technischer Aspekt der Übertragung werden. Denn am Samstag lief das Länderspiel Deutschland gegen die USA bei RTL – mit etlichen ärgerlichen Ton- und Bildproblemen. Immer wieder kam es zu Ausfällen, für die sich Live-Kommentator Marco Hagemann noch während der Übertragung entschuldigte.

Übertragungsprobleme beim Länderspiel – RTL weist Schuld von sich

Bild- und Tonprobleme beim Länderspiel Deutschland – USA: RTL beschuldigt den DFB (© Tobias Arhelger – stock.adobe.com)

Doch Schuld war laut RTL nicht der Sender, sondern der Deutsche Fußball-Bund, wie „Bild“ berichtet. Der DFB überdeckt nämlich die Werbebanden im Stadion durch einen externen Dienstleister mit den eigenen Sponsoren. So sehen die Zuschauer in den USA die originale US-Werbung, während hierzulande beispielsweise deutsche Adidas-Anzeigen auf den Bannern zu sehen sind.

Und genau bei dieser Überspielung sei es zu technischen Problemen gekommen. RTL entschied sich deshalb in der 23. Minute dazu, den Dienstleister abzukoppeln und die US-amerikanische Original-Bandenwerbung zu zeigen.

Drohen bei der heutigen Übertragung in der ARD ähnliche Probleme? Eine DFB-Sprecherin ließ gegenüber der „Bild“ verlauten, man sei dazu mit den Partnern und Dienstleistern in Kontakt. Anders als beim Samstagabendspiel gegen die USA dürften etwaige Bildausfälle jedoch weniger Zuschauer stören – denn die heutige Partie in Philadelphia läuft erst um 2.00 Uhr nachts.

Die TV-Rechte für die Fußball-Länderspiele der Männer teilen sich ARD, ZDF und RTL für die kommenden Jahre.