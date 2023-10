„Terminator: Dark Fate“ heute im Montagskino: James Cameron und Arnie ein letztes Mal vereint

Anzeige

Die zweite Montagskino-Reihe „Adrenalin“ des Jahres 2023 geht heute mit einem großen Knall zu Ende: Für „Terminator: Dark Fate“ fanden sich Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger und James Cameron („Avatar“, „Titanic“) noch einmal zusammen.

Schwarzenegger und Hamilton kehren in dem sechsten Film der Terminator-Reihe von 2019 selbstverständlich in ihren ikonischen Rollen zurück, um einen neuerlichen nicht-menschlichen Widersacher an einem Mord zu hindern. Nachdem die Filme des Science-Fiction-Franchises davor zum Teil deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben, wollte man sich nun wieder auf die Wurzeln der Kultreihe besinnen.

Cameron to the Rescue

Auch außerordentlich hilfreich dabei: James Cameron war wieder mit von der Partie. Der kanadische Autor und Regisseur, der zu den erfolgreichsten Filmemachern überhaupt zählt, war bei „Terminator“ (1984) und „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ (1991) für Buch und Regie zuständig. In die drei folgenden Produktionen war er nicht mehr involviert. Beim sechsten Teil war er nun wieder maßgeblich an der Entwicklung der Geschichte beteiligt und fungierte auch als Produzent.

Mit dem „Terminator: Dark Fate“ endet die Montagskino-Reihe „Adrenalin“. Wie es auch schon bei dem Film „Black & Blue“ der Fall war, ist auch dieses Mal keine Online-Verfügbarkeit möglich. Die anderen vier Thriller schafften hingegen ihren Weg in die Mediathek und sind zum Teil dort auch noch abrufbar.

„Terminator: Dark Fate“ läuft am 30. Oktober, um 22.15 Uhr im ZDF-Montagskino.

