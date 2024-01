Peter Kloeppel „durchleuchtet“ deutsche Missstände heute auf RTL

„Was läuft schief in Deutschland?“ – Peter Kloeppel will es wissen. In einer neuen Spezialausgabe „Durchleuchtet“ widmet er sich heute deutschen Problembaustellen.

Die Firma von Lars Kröger kann sich vor Aufträgen kaum retten. Wenn der Gas-Wasser-Installateur in Korschenbroich am Niederrhein bei seinen Kunden eintritt, leuchten deren Augen vor Freude. Schließlich sind Handwerker zurzeit Mangelware. In der Sanitärbranche ist die Zahl der Beschäftigten in zehn Jahren um 9,4 Prozent geschrumpft. Den letzten Auszubildenden hatte Herr Kröger vor „drei oder vier“ Jahren. „Die meisten jungen Leute wollen ja heute studieren. Influencer werden. Oder auf Tiktok irgendwas machen. Das ist eigentlich schade“, seufzt der 46-Jährige. Er erzählt, dass in der Branche sogar Ablösesummen gezahlt werden.

„Durchleuchtet“ mit Peter Kloeppel heute Abend auf RTL

Foto: RTL/ Guido Engels – Laut dem dpa-Interview sieht Peter Kloeppel nicht alles in Deutschland als gescheitet, aber extrem viel Nachholbedarf

Peter Kloeppel, der Chefmoderator von „RTL Aktuell„, hat sich erneut auf eine Reportage-Tour durch Deutschland begeben. Mehr als 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Juni 2023 die erste Folge der Reihe „Peter Kloeppel durchleuchtet“. Damals war das Reiz-Thema „Das Chaos bei unserer Bahn“. Jetzt haben sich der Anchorman und sein Team ein noch größeres Projekt gesetzt: „Was läuft schief in Deutschland?“ – am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr erfolgt die Ausstrahlung der circa 90-minütigen Sendung auf RTL.

Im Mittelpunkt stehen Fachkräftemangel und Bürokratie-Wahnsinn, die Kloeppel und sein Kollege Thorsten Schorn anhand von Problemen normaler Mittelständler erlebbar machen. Menschen wie Simone Schmitt, die in der Not einen zweiten Ruhetag bei ihrem Liedberger Landgasthaus einführte – es fehlen einfach die Gastro-Arbeitskräfte. Ein Textilunternehmer berichtet derweil von seiner Behörden-Odyssee.