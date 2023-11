Monica Lierhaus moderiert jetzt regelmäßig bei „RTL Aktuell“

Anzeige

Ab dem 25. November verstärkt Monica Lierhaus das Sport-Moderationsteam von „RTL Aktuell“ fest. Bereits im Juni hatte die renommierte Sportjournalistin im Rahmen der Special Olympics ihren ersten Einsatz bei der RTL-Hauptnachrichtensendung.

Nun ist Monica Lierhaus regelmäßig bei RTL on air. So wird sie auch im Umfeld der DFB-Länderspiele bei RTL im Einsatz sein. Nach der Live-Übertragung des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und der Türkei (18. November um 20.15 Uhr) zeigt RTL eine Zusammenfassung der diesjährigen Zeremonie zur Hall of Fame des deutschen Fußballs. Im Rahmen der Veranstaltung trifft Monica Lierhaus Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß zu einem exklusiven Gespräch.

Monica Lierhaus im RTL-Interview

Im Interview spricht Monica Lierhaus über ihr Comeback bei RTL Aktuell und das anstehende Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei RTL:

RTL: Wie fühlt es sich an, wieder regelmäßig als Sportmoderatorin tätig zu sein?

Lierhaus: „Einfach wunderbar, denn ich habe immer am liebsten live gearbeitet. Das ist viel spannender als Aufzeichnungen, da jederzeit etwas passieren kann. Das Adrenalin fließt durch den Körper und ich fühle mich lebendig. Ich freue mich daher schon sehr auf die neue Aufgabe und die Kollegen!“

Der DFB testet am 18. November (20.15 Uhr, live bei RTL) gegen die Türkei. Was erwarten Sie zum Jahresabschluss von der Nationalmannschaft?

„Auf jeden Fall erwarte ich von der Nationalmannschaft vollen Einsatz, dass sich jeder hundertprozentig einbringt und kämpft! Es waren bisher ja schon gute Ansätze zu erkennen, das muss sich jetzt weiterentwickeln und zum Standard werden.“

© TVNOW / Ralf Jürgens

Auch die Türkei ist mit neuem Nationaltrainer in den letzten Spielen ungeschlagen – wie hoch ist die Gefahr, dass die neuentfachte Euphorie um das DFB-Team jetzt schon einen Dämpfer bekommt?

„Diese Frage stellt sich für mich nicht, denn der Trainer und die Mannschaft sind hoch motiviert. Ich finde es gut, dass das deutsche Team starke Gegner für die Testspiele auswählt, so dass der Bundestrainer danach genau einschätzen kann, wo die deutsche Mannschaft steht. Es offenbart ihm die Stärken und Schwächen des Teams, so dass sie gemeinsam daran arbeiten können.“

An welchen Stellschrauben muss der Bundestrainer drehen, um zur EURO 2024 eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bekommen?

„Nach wie vor müssen mehr Führungsspieler im Team Verantwortung übernehmen, voran gehen, auf dem Platz Kommandos geben und so vielleicht auch mal ein Spiel drehen. Außerdem muss die Defensive noch stabiler werden.“