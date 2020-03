ProSieben legt „The Masked Singer“ auf Eis

Sicherheit geht vor. Wegen zwei Corona-Erkrankungen im Team pausiert die ProSieben-Show „The Masked Singer“ bis auf weiteres bis zum Dienstag, 14. April 2020. An diesem Tag war ursprünglich das Finale geplant.

Jetzt möchte ProSieben dort die vierte Folge der zweiten Staffel zeigen und danach die Show im gelernten Wochenrhythmus fortführen. Im „The Masked Singer“-Team sind laut Pressemitteilung des Senders vom Samstag (28.03) umgehend alle Maßnahmen eingeleitet worden, die den gesetzlichen Vorschriften und den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden im Umgang mit dem Virus folgen.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: „Wir hatten keine andere Wahl, als ‚The Masked Singer‘ pausieren zu lassen. Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität. Für unsere Zuschauer tut es mir leid: Aus dem überragenden Social-Media-Feedback konnten wir Dienstag für Dienstag ablesen, wie viel Freude gerade ‚The Masked Singer‘ den Menschen in dieser Zeit der sozialen Isolation macht. Wir hoffen alle, dass wir am 14. April 2020 wieder ‚The Masked Singer‘-Spaß in Deutschlands Wohnzimmer bringen können.“