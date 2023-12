Pulverfass Nahost: Der Themenabend heute bei Arte

Die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern ist jüngst auf grausame Weise eskaliert. Im heutigen Themenabend „Pulverfass Nahost“ widmet sich der Sender Arte den Hintergründen.

Am 7. Oktober erfolgte der Überfall der palästinensischen Hamas auf den Nachbar Israel. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Israelis selbst bereits tief in inneren Kämpfen gespalten waren. Auf Arte gibt es heute, am 12. Dezember, ab 20.15 Uhr einen umfangreichen Themenabend, der den Nahostkonflikt ausführlich beleuchtet. Dazu gehören drei Dokumentarfilme sowie jeweils eine Ausgabe von Arte Reportage und dem Format Tracks East.

Der Nahost-Themenabend heute ab 20.15 Uhr

Den Anfang um 20.15 Uhr macht der Dokumentarfilm „Israels Kampf der Stämme“, der sich den zerissenen innerpolitischen Konflikten des Landes widmet. Ab 21.45 Uhr wirft die Doku „Kampf um Jerusalem“ einen Blick auf die politischen, religiösen und historischen Brennpunkte der heiligen Stadt, die schon immer ein Zentrum des Nahost-Konfliktes war. Um 22.45 Uhr schaut „Arte Reportage“ auf die Arbeit des Reporters und Kameramanns Mohammed Alaloul.

©Vincent Productions – Aufmarsch der Hisbollah-Miliz beim Jerusalem-Tag in Beirut

Danach um 23.05 Uhr geht es in „Libanon – Ein Land als Geisel“ um die Rolle der Hisbollah, die in den letzten Jahren ihre Macht mehr und mehr ausgebaut hat und auch ihren Kampf mit dem Nachbarland Israel ausgeweitet hat. Zum Schluss um 0 Uhr erfolgt eine Ausgabe des Magazins „Tracks East“, in dem Künstler, Aktivisten und Kulturschaffende davon berichten, wie sie den Terroranschlag der Hamas erlebt haben und wie sich ihr Leben seither verändert hat.

Alle genannten Sendungen sind auch in der Arte-Mediathek verfügbar.

Der Sendeplan im Überblick:

20.15 Uhr: „Israles Kampf der Stämme“ (Doku – Erstaustrahlung)

21.45 Uhr: „Der Kamof um Jerusalem“ (Doku – Erstaustrahlung)

22.45 Uhr: „Gaza: Ein Reporter im Krieg“ (Arte Reportage)

23.05 Uhr: „Libanon – Ein Land als Geisel“ (Doku)

0 uhr: „Israel – Leben nach dem Terror“ (Tracks East)

Quelle: ARTE G.E.I.E.