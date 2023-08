RTL reagiert auf Kritik: Zusammenarbeit mit „Explosiv“-Moderator auf Eis gelegt

Anzeige

In der Diskussion um einen angeblichen Tweet von Frauke Petry hat RTL nun auf die Vorwürfe reagiert und zieht Konsequenzen.

Wie das Portal „Über Medien“ am Donnerstag berichtete, setzt RTL die Zusammenarbeit mit dem Reporter und Moderator Maurice Gajda vorerst aus. Unter anderem bestätigte „Der Spiegel“ diese Meldung. Hintergrund ist die Diskussion um einen Magazin-Beitrag von „Explosiv Weekend“, in dem ein vermeintlicher abfälliger Tweet von Ex-AfD-Politikerin Frauke Petry über den Musiker Trong Hieu Nguyen eingeblendet wurde.

Problem: Aktuell kann niemand beweisen, dass der Tweet in dieser Form überhaupt existierte. Selbst ein einfacher Screenshot von dem Original scheint nicht vorzuliegen, wie man diversen Berichten entnehmen kann. In dem „Explosiv“-Beitrag hieß es, der Tweet sei von Petry später gelöscht worden. Dennoch blendete man einen grafisch nachgebauten Post ein. Die Politikerin behauptet am Dienstag auf ihrem X-Profil (früher Twitter) sinngemäß, der rassistische Tweet sei von RTL erfunden worden und teilte den betreffenden Ausschnitt aus der Sendung.

Wurde der Tweet im RTL-Beitrag nur erfunden?

RTL hatte auf X zu seiner Verteidigung gepostet, Maurice Gajda habe den Tweet im März gesehen und wortgetreu notiert. Die grafische Umsetzung verstoße jedoch gegen die journalistischen Guidelines des Senders, entschuldigte sich RTL. Aktuell scheint nun Aussage gegen Aussage zu stehen, wie man diversen Medienberichten entnehmen kann. Ein hinreichender Nachweis über eine (frühere) Existenz des zitierten Petry-Tweets steht weiterhin aus.

Zudem kursiert in mehreren Meldungen zum Thema, darunter im „Spiegel„, die Frage, ob es sich bei dem eingeblendeten Tweet womöglich um eine Verwechslung oder Umdichtung eines anderen, transparent gelöschten Posts von Frauke Petry über die Band „Lord of the Lost“ handeln könnte. Gegenüber „Über Medien“ soll eine RTL-Sprecherin inzwischen verkündet haben: „Wir setzen die Zusammenarbeit mit Maurice Gajda bis auf Weiteres aus, bis die im Raum stehenden Vorwürfe geklärt sind.“

Quelle: Über Medien, Der Spiegel

Bildquelle: df-RTL-LOGO-2: RTL