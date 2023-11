Sat.1: Nächste Programmänderung ab 2024

Anzeige

Nach dem Start von „Die Landarztpraxis“ nimmt Sat.1 vom kommendem Jahr an eine weitere neue Vorabendserie ins Programm.

Die 80 Folgen von „Das Küstenrevier“ mit Till Demtrøder in der Hauptrolle sollen Anfang 2024 starten. Das TV-Publikum kennt ihn unter anderem als Thomas Wolf in der ARD-Soap „Verbotene Liebe“ und als Zivilfahnders Henning Schulz aus der Serie „Großstadtrevier“.

„Die Landarztpraxis“ bei Sat.1 bekommt Gesellschaft

„Mit unserer Serie ‚Die Landarztpraxis‚ treffen wir das Sehgefühl unserer Zuschauerinnen und Zuschauer – sowohl am Vorabend in Sat.1 als auch auf Joyn„, sagte Sat.1-Chef Marc Rasmus. Den Weg, auf lokale Fiktionalstoffe zu setzen, verfolge man nun konsequent weiter mit der neuen Serie.

Zur Handlung von „Das Küstenrevier“ schreibt Sat.1: Demtrøder ermittelt als Hauptkommissar Harry Stein im Ostseestädtchen Küstritz. „Stein ist mit Leib und Seele Polizist in dem kleinen Küstenort. Zu Harrys Freude kehrt seine alleinerziehende Tochter Hanna (Vanessa Eckart) mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn Benni (Manuel Santos Gelke) aus Rostock in ihren Heimatort zurück, um im Polizeirevier ihres Vaters als Kriminalkommissarin zu arbeiten. Was Harry nicht weiß: Hanna hatte einen Grund, Rostock so schnell wie möglich zu verlassen.“

Text: dpa/ Redaktion: JN