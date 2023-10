Sat.1 wirft Nachmittag erneut um: „Volles Haus!“ wird abgesetzt

Anzeige

Das mehrstündige Live-Programm „Volles Haus!“ sollte der große neue Monolith im Sat.1-Nachmittagsprogramm sein. Damit ist bald Schluss.

Im Februar 2023 ist „Volles Haus!“ erstmals bei Sat.1 auf Sendung gegangen. Ursprünglich war das Format von 16 bis 19 Uhr angesetzt und sollte eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Talks und Hintergründen bieten. Unter anderem war auch „Britt“ in die Live-Sendung mit Jochen Schropp und Jasmin Wagner eingebettet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun soll „Volles Haus!“ am 13. Oktober 2023 zum letzten Mal laufen. Stattdessen setzt man künftig voll und ganz auf verschiedene Doku-Soaps, die hintereinander ausgestrahlt werden.

Sat.1 setzt künftig auf Doku-Soaps am Nachmittag

Sat.1 zitiert die Chefredakteurin Juliane Eßling: „Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit großer Leidenschaft gearbeitet haben. Ich bedanke mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren, den Redaktions-Teams im Sender und bei unserer Produktionsfirma Redseven und bei allen anderen, die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus ‚Volles Haus!‘ einen Erfolg zu machen. Das Gute für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer: Sat.1 wird am Nachmittag frischer denn je. Wir zeigen in unterschiedlichen Doku-Soaps emotionale Geschichten über Menschen, die unser Leben menschlicher und besser machen.“

Zwischen dem 16. Oktober und dem 3. November sieht der Nachmittag laut Sender folgendermaßen aus: 15 Uhr läuft „We Are Family!“, gefolgt von „Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz“. 17 Uhr, 17.30 Uhr und 18. Uhr soll jeweils „Lebensretter hautnah“ laufen. 19. Uhr startet die zuvor angekündigte Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ mit Caroline Frier.

15:00 Uhr: „We Are Family!“

16:00 Uhr: „Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz“

17:00 Uhr: „Die Urlaubs-Docs“

17:30 Uhr: „Die Urlaubs-Docs“

18:00 Uhr: „Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt“

19:00 Uhr: „Die Landarztpraxis“

