Sat.1 verkündet Details zum neuen Vorabend-Programm

Ab Mitte Oktober setzt Sat.1 in seinem Vorabendprogramm auf eine neue tägliche Serie mit Caroline Frier im Mittelpunkt.

Caroline Frier spielt Dr. Sarah König. Ab dem 16. Oktober will Sat.1 im Vorabendprogramm um 19 Uhr täglich von Montag bis Freitag eine neue Serie namens „Die Landarztpraxis“ ausstrahlen. Im Anschluss an die neue Vorabendserie soll am 16. Oktober dann die „Sat.1 Newstime“ um 19.45 Uhr starten. Das Nachrichtenformat des Senders wird dabei ab Mitte Oktober verlängert, die DIGITAL FERNSEHEN bereits an früherer Stelle berichtete.

Das ist die neue Sat.1 Vorabend-Serie

Filmpool Entertainment produziert 60 Folgen von „Die Landarztpraxis“, kann man der aktuellen Programmankündigung entnehmen. Die Handlung beschreibt Sat.1 dabei so:

Gibt es einen besseren Ort für einen kompletten Neuanfang als das beschauliche Wiesenkirchen am Ufer des Schliersees? Für Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier) nicht. Mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) möchte sie nach ihrer Zeit in Berlin einen Neuanfang wagen. Mit Kompetenz und Empathie gewinnt Sarah schnell das Vertrauen der Menschen im bayerischen Idyll zwischen Berg und See. Doch das Herz der alleinerziehenden Mutter weiß nicht, was es will: Ihr alter Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), verdreht Sarah den Kopf – genau wie der kernige Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Dazu belastet Sarah ein brisantes Geheimnis, das die Idylle zu zerstören droht.

