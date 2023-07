Sat.1 und ProSieben interviewen Politiker: Scholz eröffnet neue Sendereihe

Anzeige

Sat.1 und ProSieben haben eine neue Interviewreihe mit Spitzenpolitikern geplant – den Anfang macht Kanzler Olaf Scholz.

Anzeige

Der Regierungschef stellt sich bei der Sendung „:newstime Spezial: Wo steht Deutschland?“ am 20. August, einem Sonntag, ab 19.45 Uhr zeitgleich bei Sat.1, ProSieben und auf Joyn den Fragen von „:newstime2-Chefreporterin Charlotte Potts und Heiko Paluschka, Leiter des Hauptstadtstudios. Das kündigte die Senderfamilie am Mittwoch in Unterföhring bei München an. „Weitere Gespräche der neuen Reihe folgen im Spätsommer und Herbst.“

Ausgewählte Fragen an den Bundeskanzler formuliert der Sender Sat.1 bereits in der Programmankündigung: „Wie bewertet Olaf Scholz die offenen Auseinandersetzungen in der Regierungs-Koalition? Was will die Bundesregierung unternehmen, damit die für die Wirtschaft so wichtigen Fachkräfte nach Deutschland kommen? Wie weit geht die Unterstützung der Ukraine?“

Text: dpa/ Redaktion: JN mit Material von Sat.1

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.