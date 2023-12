ServusTV: Das finale Programm

Für ServusTV geht zum 31. Dezember das Licht aus. Was das finale Programm des Senders zu bieten hat, fasst dieser Artikel zusammen.

Während ServusTV in Österreich zu den größten heimischen Privatsendern gehört, wird beim deutschen Ableger zum Jahresende der Sendebetrieb eingestellt. Künftig lässt sich hierzulande das Programm des Red Bull-Senders nur noch über die digitale Plattform ServusTV On empfangen.

Doch was ist im finalen linearen Programm von ServusTV Deutschland am 31. Dezember zu sehen? Eine Sonderprogrammierung ist mit Blick in das TV-Programm offenbar nicht geplant. Stattdessen laufen verschiedene Spielfilme, Magazine und Nachrichten an Silvester. Ab Mittag kann man etwa den Dreiteiler „In 80 Tagen um die Welt“ von 1989 mit Pierce Brosnan sehen.

ServusTV endet Sendebetrieb mit Diane Kruger-Film

Den Abschluss macht um 22.10 Uhr „Der Nächste, bitte!“. In der Komödie versucht Diane Kruger einen unbedarften Dany Boon zur Hochzeit zu verführen, um einem Familienfluch ein Schnippchen zu schlagen. Der Film von 2012 dauert 100 Minuten, sodass das lineare Programm von ServusTV – Werbepausen mitgedacht – wohl pünktlich zu Mitternacht von Sendung geht.

Die Übertragungswege und Teile des Programms von ServusTV übernimmt ab 1. Januar der neue Sender DF1 – mehr dazu in diesem Artikel.

ServusTV Deutschland – das finale Programm am 31.12.2023

00.10 Uhr: Convoy (Spielfilm)

01.55 Uhr: Street Kings (Spielfilm)

04.30 Uhr: Paris (Metropolis – Die Seele einer Stadt)

05.10 Uhr: Bangkok (Auf den Dächern der Stadt)

06.00 Uhr: Das Wetterpanorama

08.30 Uhr: Wintergemüse (Zeitlos – Schule des Lebens)

09.00 Uhr: Das Dorotheum Wien (Kultour mit Holender)

09.30 Uhr: Ursula Poznanski (Literatour)

10.00 Uhr: Salzburger Skipioniere (Hoagascht)

10.30 Uhr: Winterliche Spezialitäten (Kulinarische Ausflüge)

11.00 Uhr: Der goldene Hut, der Nazi-Würfel und die Milliarden-Pfund-Uhr (Strangest Things)

12.00 Uhr: In 80 Tagen um die Welt – Teil 1 (Spielfilm)

13.45 Uhr: In 80 Tagen um die Welt – Teil 2 (Spielfilm)

15.30 Uhr: In 80 Tagen um die Welt – Teil 3 (Spielfilm)

17.20 Uhr: Servus Wetter

17.25 Uhr: Parfum des Lebens (Spielfilm)

19.20 Uhr: Servus Nachrichten Deutschland

19.30 Uhr: Niavaranis Desaster Dinner

22.10 Uhr: Der Nächste, bitte! (Spielfilm)