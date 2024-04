Sonnenklar.TV richtet neue Sendestudios in Urlaubsländern ein

Ab sofort zeigt Sonnenklar.TV verstärkt Live-Reportagen aus beliebten Reisezielen und lagert im Mai dafür sein TV-Studio aus: Die Moderatoren Kai Pätzmann und Mark Rasch berichten dann täglich direkt aus Kreta, Chalkidiki oder Antalya.

Sonnenklar.TV sendet künftig direkt aus den Urlaubsreisezielen, über die es berichtet. „Seit 2017, als wir erstmals eine Woche live aus der Türkei berichtet haben, sehen wir, dass sich unsere ausführlichen Vor-Ort-Reportagen einer großen Nachfrage erfreuen. Neben Tipps für besondere Hotels und Ausflüge im Urlaubsland, vermitteln Direktbilder viel authentischere Eindrücke von der Region, den Einheimischen und den Gästen“, erklärt Sonnenklar.TV-Geschäftsführer Kristijan Schellinger.

Sonnenklar.TV bringt die Kampagne „Der Sommer ist live“ zurück

©sonnenklar.tv – Harry Wijnvoord und Mel Benz waren Ende März mit rund 100 sonnenklar.TV Gästen an Bord der GEOFFREY CHAUCER von Düsseldorf über Amsterdam und Rotterdam nach Nijmegen unterwegs und berichteten live von Bord

Zum Auftakt der Urlaubsreihe des Senders und pünktlich zum Saisonbeginn begab sich die Chefreporterin des Senders, Melanie Benz, mit Reisebotschafter Harry Wijnvoord eine Woche lang auf Flusskreuzfahrt in Holland. „Es war eine große Freude für mich, nach einem gesundheitlich aufreibenden letzten Jahr wieder Kraft zu tanken und den Schiffsgästen mein Geburtsland exklusiv vorzustellen – zumal ich die Niederlande länger nicht mehr besucht habe und Dordrecht sogar ein neues, beeindruckendes Stadterlebnis für mich war“, erzählte Wijnvoord.

Von Mexiko bis in die Türkei im April und im Mai bei Sonnenklar.TV

Wen mehr die Ferne reizt, kann Melanie Benz vom 19. bis 23. April, jeweils um 17.15 Uhr auf Sonnenklar.TV nach Mexiko begleiten, wo sie an der Seite von „Fly & Help“-Gründer Reiner Meutsch und Promis von Johnny Logan bis Stefan Mross die „Nacht des Deutschen Schlagers 2024“ erlebt. Vom 3. bis 8. Mai zieht Sonnenklar.TV das Münchner Sendestudio nach Griechenland um. Moderator Kai Pätzmann berichtet dann ab 10 Uhr jeweils vier Stunden von den Inseln Kreta und Chalkidiki. Er stellt die beliebten Destinationen ausführlich vor, gibt Ausflugstipps und spricht dort auch mit Einheimischen und Urlaubern. Ab 14. Mai reist das Sonnenklar.TV-Team mit Moderator Mark Rasch an die Türkische Riviera weiter, um drei Tage exklusiv aus dem Hotel Delphin Palace in Antalya zu berichten.